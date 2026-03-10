ТСН у соціальних мережах

147
1 хв

Стан здоров'я Філарета: чи є покращення після госпіталізації патріарха

Стан здоров’я Патріарха Філарета залишається складним.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Філарет

Філарет / © УНІАН

Патріарх Філарет, який був госпіталізований 9 березня 2026 року, перебуває під цілодобовим наглядом медиків. Лікарі проводять необхідні заходи для стабілізації його стану.

Про це повідомляє Православна Церква України.

За даними ПЦУ, у порівнянні з моментом госпіталізації спостерігається певне покращення показників здоров’я Патріарха Філарета. Водночас критичні загрози залишаються через загострення хронічних хвороб та похилий вік. Наразі лікарі продовжують цілодобовий нагляд і забезпечують усі необхідні медичні заходи.

«Просимо продовжувати молитву про здоровʼя Святійшого Патріарха Філарета», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Патріарха Філарета госпіталізували. Його доправили в одну з лікарень Києва 9 березня 2026 року через погіршення стану здоров’я, спричинене загостренням хронічних хвороб. За даними Митрополита Білоцерківського Євстратійна, Філарет перебуває під постійним наглядом медиків і отримує необхідну допомогу. Як відомо, Патріарху Філарету в січні виповнилося 97 років. Подробиць про конкретний діагноз чи подальші прогнози немає.

