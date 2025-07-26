Як навчитись економити воду: поради, що допоможуть скоротити витрати

Економити воду — важливо / © pixabay.com

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Економія води є невід’ємною частиною комплексу заходів, спрямованих на скорочення витрат на оплату комунальних послуг. Попри те, що в загальній структурі щомісячних комунальних платежів, плата за воду займає лише третє місце після електроенергії і квартплати, в перерахунку на рік суми виходять все одно значні, а отже, їх треба скорочувати.

Як можна заощадити — пише видання hochu.ua.

Закривайте кран під час чищення зубів

Візьміть собі за звичку завжди закривати кран, коли чистите зуби. Для того, щоб прополоскати рот, наберіть склянку води. Так вдасться заощадити до 45 літрів води, адже саме стільки піде у каналізацію через відкритий кран протягом трьох хвилин.

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Душ замість ванни

Віддавайте перевагу душу, а не приймання ванни. Водночас намагайтеся використовувати ощадливі насадки-розпилювачі для душу, це також допоможе мінімізувати кількість води.

Використання мисок на кухні

Для миття овочів та фруктів обов’язково користуйтеся мискою. Цей спосіб дозволяє більш ефективно очищати продукти від піску та бруду.

Приготуйте воду для пиття заздалегідь

Якщо ви хочете попити холодної води, краще поставити наповнену ємність з водою в холодильник. Не варто лити воду з-під крана, чекаючи, доки вона досягне бажаної температури.

Періть речі при повному завантаженні пральної машини

Завантажуйте речі в пральну машинку, коли зібралася максимальна кількість одягу і місце в барабані не буде порожнім.

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Раніше ми писали про те, як можна економити на електроенергії. Більше про це читайте у новині.