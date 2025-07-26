Как научиться экономить воду: советы, которые помогут сократить расходы

Экономить воду — важно / © pixabay.com

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Экономия воды является неотъемлемой частью комплекса мер, направленных на сокращение расходов на оплату коммунальных услуг. Несмотря на то, что в общей структуре ежемесячных коммунальных платежей плата за воду занимает третье место после электроэнергии и квартплаты, в пересчете на год суммы получаются все равно значительные, а значит, их нужно сокращать.

Как можно сэкономить — пишет издание hochu.ua.

Закрывайте кран во время чистки зубов

Возьмите за привычку всегда закрывать кран, когда чистите зубы. Для того чтобы прополоскать рот, наберите стакан воды. Так удастся сэкономить до 45 литров воды, ведь именно столько уйдет в канализацию через открытый кран в течение трех минут.

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Душ вместо ванны

Отдавайте предпочтение душу, а не приему ванны. В то же время старайтесь использовать бережливые насадки-распылители для душа, это также поможет минимизировать количество воды.

Использование мисок на кухне

Для мытья овощей и фруктов обязательно пользуйтесь миской. Этот способ позволяет более эффективно очищать продукты от песка и грязи.

Приготовьте воду для питья заранее

Если вы хотите попить холодную воду, лучше поставить наполненную емкость с водой в холодильник. Не стоит лить воду из-под крана, ожидая, пока она не достигнет желаемой температуры.

Стирайте вещи при полной загрузке стиральной машины

Загружайте вещи в стиральную машинку, когда скопилось максимальное количество одежды и место в барабане не будет пустым.

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Раньше мы писали о том, как можно экономить на электроэнергии. Больше об этом читайте в новости.