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В Евросоюзе назвали дату приглашения Украины к своему общему роумингу
Граждане Украины смогут пользоваться мобильной связью в ЕС без дополнительных расходов как дома.
Совет Европейского Союза 25 июля принял окончательное решение о приглашении Украины и Молдовы в зону так называемого « роуминга как дома», которая позволяет пользоваться мобильной связью за границей без дополнительной платы.
Как сообщает сайт Евросовета, для Украины приглашение начало действовать еще 14 июля, а для Молдовы с 25 июля.
«Таким образом, молдаване и украинцы в ЕС, а также граждане ЕС в Молдове и Украине смогут совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и пользоваться мобильными данными без дополнительной платы, как и в своей родной стране», — говорится в заявлении.
Кроме того, соглашение гарантирует потребителям сохранение качества связи за границей — на таком же уровне, как дома. Это касается не только стоимости, но и скорости мобильного Интернета.
В Евросовете напомнили, что Молдова уже пользуется преимуществами пониженных тарифов на роуминг благодаря соглашению, заключенному в 2024 году.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с Евросоюзом.
Мы ранее информировали, что соглашение об отмене роуминговых платежей со странами Евросоюза приведет к росту внутренних тарифов Украины.