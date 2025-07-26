В Евросоюзе назвали дату приглашения Украины к своему общему роумингу

Украина присоединится к роумингу ЕС / © pixabay.com

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Совет Европейского Союза 25 июля принял окончательное решение о приглашении Украины и Молдовы в зону так называемого « роуминга как дома», которая позволяет пользоваться мобильной связью за границей без дополнительной платы.

Как сообщает сайт Евросовета, для Украины приглашение начало действовать еще 14 июля, а для Молдовы с 25 июля.

«Таким образом, молдаване и украинцы в ЕС, а также граждане ЕС в Молдове и Украине смогут совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и пользоваться мобильными данными без дополнительной платы, как и в своей родной стране», — говорится в заявлении.

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Кроме того, соглашение гарантирует потребителям сохранение качества связи за границей — на таком же уровне, как дома. Это касается не только стоимости, но и скорости мобильного Интернета.

В Евросовете напомнили, что Молдова уже пользуется преимуществами пониженных тарифов на роуминг благодаря соглашению, заключенному в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с Евросоюзом.

Мы ранее информировали, что соглашение об отмене роуминговых платежей со странами Евросоюза приведет к росту внутренних тарифов Украины.

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