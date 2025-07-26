- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 26 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на выходной, можно приниматься за работу над любыми рабочими проектами – нельзя упускать счастливый шанс воплотить их в жизнь.
Символ дня: Барс перед прыжком.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: янтарный.
Счастливые камни дня: рубин, «золотой песок».
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут затянуться надолго, поэтому важно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса, заменив его овощами и зеленью.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай фруктов – как для хранения, так и употребления в пищу.
Магия и мистика дня: день благоприятен для сбора лекарственных трав.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому они – не более чем интересное кино.
Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию.
Цитата дня: «Можно обещать действия, но никак не чувства, ибо последние непроизвольны. Кто обещает кому-то всегда любить его, или всегда ненавидеть, или или оставаться верным, то обещает нечто, что не в его власти» (Фридрих Ницше).
Читайте также: