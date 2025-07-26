Астрологический прогноз на 26 июля

Барс / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на выходной, можно приниматься за работу над любыми рабочими проектами – нельзя упускать счастливый шанс воплотить их в жизнь.

Символ дня: Барс перед прыжком.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: янтарный.

Счастливые камни дня: рубин, «золотой песок».

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За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут затянуться надолго, поэтому важно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса, заменив его овощами и зеленью.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай фруктов – как для хранения, так и употребления в пищу.

Магия и мистика дня: день благоприятен для сбора лекарственных трав.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому они – не более чем интересное кино.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию.

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Цитата дня: «Можно обещать действия, но никак не чувства, ибо последние непроизвольны. Кто обещает кому-то всегда любить его, или всегда ненавидеть, или или оставаться верным, то обещает нечто, что не в его власти» (Фридрих Ницше).

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