Три знака, которым сегодня нежелательно долго спать

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Сегодня, 26 июля, долго спать нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем необходимо завести будильник на раннее утро.

Близнецы

Близнецы, которым обычно везет в денежных вопросах, проспав, могут потерять шанс увеличить свой материальный доход, чего себе не простят. Лучший способ избежать такого неприятного жизненного сценария — встать пораньше, когда все пути будут открыты и не заняты «конкурентами»

Лев

Львам — особенно тем, кто давно мечтает о новой должности — стоит, несмотря на выходной, проявить активность в профессиональном отношении, в таком случае уже завтра начальство, не будет долго думать о том, кому доверить воплощение в жизнь нового проекта.

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Весы

Весам, пока еще не устроившим свою личную жизнь, в этот день желательно как можно раньше… выйти на улицу, поскольку именно в это время они — совершенно неожиданно для себя — смогут встретить человека, которого захотят впоследствии назвать своей второй половинкой.

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