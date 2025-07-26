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Три знака, которым сегодня нежелательно долго спать
Говорят, вставать рано утром не только полезно, но и выгодно – пока все спят можно успеть переделать массу дел. И – наоборот: в противном случае, мы рискуем проспать важные события своей жизни: деньги, профессиональную удачу или личное счастье, чего никак нельзя допустить.
Сегодня, 26 июля, долго спать нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем необходимо завести будильник на раннее утро.
Близнецы
Близнецы, которым обычно везет в денежных вопросах, проспав, могут потерять шанс увеличить свой материальный доход, чего себе не простят. Лучший способ избежать такого неприятного жизненного сценария — встать пораньше, когда все пути будут открыты и не заняты «конкурентами»
Лев
Львам — особенно тем, кто давно мечтает о новой должности — стоит, несмотря на выходной, проявить активность в профессиональном отношении, в таком случае уже завтра начальство, не будет долго думать о том, кому доверить воплощение в жизнь нового проекта.
Весы
Весам, пока еще не устроившим свою личную жизнь, в этот день желательно как можно раньше… выйти на улицу, поскольку именно в это время они — совершенно неожиданно для себя — смогут встретить человека, которого захотят впоследствии назвать своей второй половинкой.
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