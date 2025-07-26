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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
422
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня нежелательно долго спать

Говорят, вставать рано утром не только полезно, но и выгодно – пока все спят можно успеть переделать массу дел. И – наоборот: в противном случае, мы рискуем проспать важные события своей жизни: деньги, профессиональную удачу или личное счастье, чего никак нельзя допустить.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 26 июля, долго спать нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем необходимо завести будильник на раннее утро.

Близнецы

Близнецы, которым обычно везет в денежных вопросах, проспав, могут потерять шанс увеличить свой материальный доход, чего себе не простят. Лучший способ избежать такого неприятного жизненного сценария — встать пораньше, когда все пути будут открыты и не заняты «конкурентами»

Лев

Львам — особенно тем, кто давно мечтает о новой должности — стоит, несмотря на выходной, проявить активность в профессиональном отношении, в таком случае уже завтра начальство, не будет долго думать о том, кому доверить воплощение в жизнь нового проекта.

Весы

Весам, пока еще не устроившим свою личную жизнь, в этот день желательно как можно раньше… выйти на улицу, поскольку именно в это время они — совершенно неожиданно для себя — смогут встретить человека, которого захотят впоследствии назвать своей второй половинкой.

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Дата публикации
Количество просмотров
422
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