Три знаки, яким сьогодні небажано довго спати

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Зміст Близнята Лев Терези

Сьогодні, 26 липня, довго спати небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом необхідно завести будильник на ранній ранок.

Близнята

Близнята, яким зазвичай щастить у грошових питаннях, проспавши, можуть втратити шанс збільшити свій матеріальний дохід, чого собі не пробачать. Найкращий спосіб уникнути такого неприємного життєвого сценарію — прокинутися раніше, коли всі шляхи будуть відкритими і не зайнятими «конкурентами»

Лев

Левам — особливо тим, хто давно мріє про нову посаду — варто, незважаючи на вихідний, проявити активність у професійному плані, у такому разі вже завтра керівництво не буде довго думати про те, кому довірити втілення в життя нового проєкту.

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Терези

Терезам, які поки що не влаштували своє особисте життя, цього дня бажано якомога раніше… вийти на вулицю, оскільки саме в цей час вони — абсолютно несподівано для себе — зможуть зустріти людину, яку захочуть згодом назвати своєю другою половинкою.

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