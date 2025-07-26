В Євросоюзі назвали дату запрошення України до свого спільного роумінгу

Україна приєднається до роумінгу ЄС / © pixabay.com

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Рада Європейського Союзу 25 липня ухвалила остаточне рішення про запрошення України та Молдови до зони так званого «роумінгу, як вдома», яка дозволяє користуватись мобільним зв’язком за кордоном без додаткової плати.

Як повідомляє сайт Євроради, для України запрошення почало діяти ще 14 липня, а для Молдови — з 25 липня.

«Таким чином, молдавани та українці в ЄС, а також громадяни ЄС у Молдові та Україні зможуть здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення та користуватися мобільними даними без додаткової плати, як і у своїй рідній країні», — йдеться у заяві.

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Крім того, угода гарантує споживачам збереження якості зв’язку за кордоном — на такому ж рівні, як і вдома. Це стосується не лише вартості, а й швидкості мобільного інтернету.

В Єврораді нагадали, що Молдова вже користується перевагами знижених тарифів на роумінг завдяки угоді, укладеній у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з Євросоюзом.

Ми раніше інформували, що угода про скасування роумінгових платежів з країнами Євросоюзу призведе до зростання внутрішніх тарифів України.

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