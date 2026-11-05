У берлінському готелі виявили мертвим віцепрем’єра

Хуберт Айвангер / © Associated Press

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Міністра економіки та віцепрем’єра Баварії Хуберта Айвангера виявили мертвим у готелі Берліна.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

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Айвангер був членом партії «Вільні виборці» і мав виступити на відкритті її берлінського офісу. Він скасував промову через стан здоров’я, після чого перестав виходити на зв’язок.

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Увечері в середу, 4 листопада, 55-річного політика виявили без ознак життя в номері готелю Neuer Fritz у районі Берлін-Мітте.

Поліція та прокуратура Берліна розпочали розслідування обставин смерті Айвангера та можливої причетності до неї третіх осіб. За даними Tagesspiegel, влада пов’язує його смерть із природними причинами.

У політика залишилися двоє дітей від цивільної дружини Тані Швайгер, яка очолює адміністрацію округу Регенсбург.

Нагадаємо, у будівлі парламенту самопроголошеної республіки Абхазія у Сухумі виникла стрілянина. Внаслідок інциденту загинув депутат Вахтанг Голландзія.

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