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У берлінському готелі виявили мертвим віцепрем’єра
Причину смерті політика поки не встановили. Про те, що сталося, вже повідомили його родину.
Міністра економіки та віцепрем’єра Баварії Хуберта Айвангера виявили мертвим у готелі Берліна.
Про це повідомляє Tagesspiegel.
Айвангер був членом партії «Вільні виборці» і мав виступити на відкритті її берлінського офісу. Він скасував промову через стан здоров’я, після чого перестав виходити на зв’язок.
Увечері в середу, 4 листопада, 55-річного політика виявили без ознак життя в номері готелю Neuer Fritz у районі Берлін-Мітте.
Поліція та прокуратура Берліна розпочали розслідування обставин смерті Айвангера та можливої причетності до неї третіх осіб. За даними Tagesspiegel, влада пов’язує його смерть із природними причинами.
У політика залишилися двоє дітей від цивільної дружини Тані Швайгер, яка очолює адміністрацію округу Регенсбург.
Нагадаємо, у будівлі парламенту самопроголошеної республіки Абхазія у Сухумі виникла стрілянина. Внаслідок інциденту загинув депутат Вахтанг Голландзія.