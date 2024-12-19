У парламенті Абхазії застрелили депутата: що трапилось

Окрім загибелі депутата, був також поранений опозиціонер.

У будівлі парламенту самопроголошеної республіки Абхазія у Сухумі 19 грудня виникла стрілянина. Внаслідок інциденту загинув депутат Вахтанг Голландзія.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Стрілянина у парламенті Абхазії сталася під час обговорення законопроєкту про заборону майнінгу.

Також читайте Авто депутата Держдуми Картаполова замінували у Москві

Між ексмером Сухумі Адгуром Харазією і опозиційним депутатом Кан Кварчією виникла словесна перепалка, під час якої перший дістав зброю і почав стріляти у Кварчію.

Учасників сутички намагався розборонити депутат Голландзія. Він зазнав поранення і помер. Водночас був поранений і Кварчія.

На місце стрілянини прибула слідчо-оперативна група.

Як повідомив в.о. очільника абхазького МВС Роберт Кіут, Харазія втік з місця події.

До слова, у листопаді в Абхазії спалахнули протести проти ратифікації інвестиційної угоди з Росією. Протестувальники увірвалися до будівлі парламенту, були сутички з силовиками.

Читайте також: