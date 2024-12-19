У парламенті Абхазії застрелили депутата: що трапилось

Окрім загибелі депутата, був також поранений опозиціонер.
У будівлі парламенту самопроголошеної республіки Абхазія у Сухумі 19 грудня виникла стрілянина. Внаслідок інциденту загинув депутат Вахтанг Голландзія.
Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
Стрілянина у парламенті Абхазії сталася під час обговорення законопроєкту про заборону майнінгу.
Між ексмером Сухумі Адгуром Харазією і опозиційним депутатом Кан Кварчією виникла словесна перепалка, під час якої перший дістав зброю і почав стріляти у Кварчію.
Учасників сутички намагався розборонити депутат Голландзія. Він зазнав поранення і помер. Водночас був поранений і Кварчія.
На місце стрілянини прибула слідчо-оперативна група.
Як повідомив в.о. очільника абхазького МВС Роберт Кіут, Харазія втік з місця події.
До слова, у листопаді в Абхазії спалахнули протести проти ратифікації інвестиційної угоди з Росією. Протестувальники увірвалися до будівлі парламенту, були сутички з силовиками.
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