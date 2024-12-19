В парламенте Абхазии застрелили депутата: что случилось

Кроме гибели депутата был также ранен оппозиционер.

В здании парламента самопровозглашенной республики Абхазия в Сухуми 19 декабря произошла стрельба. В результате инцидента погиб депутат Вахтанг Голландзия.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Стрельба в парламенте Абхазии произошла во время обсуждения законопроекта о запрете майнинга.

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Между экс-мером Сухуми Адгуром Харазией и оппозиционным депутатом Кан Кварчией возникла словесная перепалка, во время которой первый достал оружие и начал стрелять в Кварчию.

Участников стычки пытался разнять депутат Голланздия. Он получил ранение и умер. В то же время был ранен и Кварчия.

На место стрельбы прибыла следственно-оперативная группа.

Как сообщил и. о. главы абхазского МВД Роберт Киут, Харазия сбежал с места происшествия.

К слову, в ноябре в Абхазии вспыхнули протесты против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие ворвались в здание парламента, были стычки с силовиками.

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