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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В берлинском отеле обнаружили мертвым вице-премьера

Причину смерти политика пока не установили. О случившемся уже сообщили его семье.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Хуберт Айвангер

Хуберт Айвангер / © Associated Press

Министра экономики и вице-премьера Баварии Хуберта Айвангера обнаружили мертвым в отеле Берлина.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

Айвангер был членом партии «Свободные избиратели» и должен был выступить на открытии ее берлинского офиса. Он упразднил речь из-за состояния здоровья, после чего перестал выходить на связь.

Вечером в среду, 4 ноября, 55-летний политик обнаружили без признаков жизни в номере отеля Neuer Fritz в районе Берлин-Митте.

Полиция и прокуратура Берлина приступили к расследованию обстоятельств смерти Айвангера и возможной причастности к ней третьих лиц. По данным Tagesspiegel, власти связывают его смерть с естественными причинами.

У политика остались двое детей от гражданской жены Тани Швайгер, возглавляющей администрацию округа Регенсбург.

Напомним, в здании парламента самопровозглашенной республики Абхазия в Сухуме произошла стрельба. В результате инцидента погиб депутат Вахтанг Голландия.

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