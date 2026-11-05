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В берлинском отеле обнаружили мертвым вице-премьера
Причину смерти политика пока не установили. О случившемся уже сообщили его семье.
Министра экономики и вице-премьера Баварии Хуберта Айвангера обнаружили мертвым в отеле Берлина.
Об этом сообщает Tagesspiegel.
Айвангер был членом партии «Свободные избиратели» и должен был выступить на открытии ее берлинского офиса. Он упразднил речь из-за состояния здоровья, после чего перестал выходить на связь.
Вечером в среду, 4 ноября, 55-летний политик обнаружили без признаков жизни в номере отеля Neuer Fritz в районе Берлин-Митте.
Полиция и прокуратура Берлина приступили к расследованию обстоятельств смерти Айвангера и возможной причастности к ней третьих лиц. По данным Tagesspiegel, власти связывают его смерть с естественными причинами.
У политика остались двое детей от гражданской жены Тани Швайгер, возглавляющей администрацию округа Регенсбург.
Напомним, в здании парламента самопровозглашенной республики Абхазия в Сухуме произошла стрельба. В результате инцидента погиб депутат Вахтанг Голландия.