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Курс валют на 22 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 22 апреля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 2 копейки и составляет 41,37 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,37 (-2 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,76 (+74 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,17 (+18 коп.)
Напомним, курс валют продолжает создавать сюрпризы, но в этот раз приятные — после непродолжительного роста американская валюта снова подешевела. Некоторые аналитики считают, что здесь есть вклад и рядовых украинцев, потому что в последнее время население меньше доверяет доллару — спрос на него снижается.