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Зеленський відреагував на смерть Папи Римського Франциска
Президент Зеленський висловив співчуття через смерть Папи Франциска.
Сьогодні, 21 квітня, у понеділок, стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Ця трагічна подія викликала хвилю жалю серед вірян у різних куточках світу. Його шлях був присвячений служінню Богу та людям.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський.
«Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід Папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві», — написав він.
За словами президенат, Пара Римський вмів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності та молився за мир України та українців.
Президент заявив, що вся Україна сумує разом з католиками та всіма християнами, які знаходили духовну підтримку в постаті Папи Франциска. Світла йому памʼять.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим запам’ятався Папа Римський Франциск, та щодо його заяв про Україну.