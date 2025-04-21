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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський відреагував на смерть Папи Римського Франциска

Президент Зеленський висловив співчуття через смерть Папи Франциска.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Сьогодні, 21 квітня, у понеділок, стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Ця трагічна подія викликала хвилю жалю серед вірян у різних куточках світу. Його шлях був присвячений служінню Богу та людям.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

«Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід Папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві», — написав він.

За словами президенат, Пара Римський вмів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності та молився за мир України та українців.

Президент заявив, що вся Україна сумує разом з католиками та всіма християнами, які знаходили духовну підтримку в постаті Папи Франциска. Світла йому памʼять.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим запам’ятався Папа Римський Франциск, та щодо його заяв про Україну.

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