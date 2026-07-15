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Миша Романова восхитила отдыхом с 7-летним сыном в Карпатах: как выглядит подросший Мартин
Певица поделилась теплыми семейными кадрами из летнего отпуска.
Украинская певица Миша Романова отправилась на отдых в Карпаты вместе со своим 7-летним сыном Мартином и показала, как проводит с ним летние каникулы.
Для семейного путешествия артистка выбрала гостиницу с панорамным видом на горы. В фотоблоге она поделилась атмосферными кадрами, на которых вместе с сыном наслаждается отдыхом возле бассейна, прогуливается по территории комплекса и любуется карпатскими видами. Особое внимание привлекает заметно подросший и изменившийся Мартин.
Кроме семейных фотографий исполнительница показала, как релаксирует во время отпуска. Певица не скрывала, что позволила себе полностью отвлечься от рабочих будней: наслаждалась местной кухней, бокалом игристого, загаром и неспешными прогулками среди гор.
«Эти несколько дней — о покое, невероятных пейзажах Карпат и самых ценных моментах вместе с Мартином. Именно такие воспоминания остаются в сердце надолго», — поделилась эмоциями звездная мама.
Подписчики уже увлеклись атмосферой и засыпали артистку комплиментами.
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Напомним, певица Миша Романова редко говорит о личной жизни и почти не упоминает отца Мартина. В одном из недавних признаний звезда поделилась, что мужчина не поддерживает отношения с сыном, а также откровенно рассказала о ситуации с алиментами.