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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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222
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Суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу ЧС-2026 з футболу

Аналітична компанія Opta оцінила шанcи Іспанії та Аргентини у вирішальному поєдинку Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Трофей чемпіонату світу з футболу

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

Суперкомп'ютер аналітичної компанії Opta зробив прогноз на фінальний матч чемпіонату світу-2026 з футболу, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини.

Як повідомляється на сайті Opta, фаворитом поєдинку є збірна Іспанії.

Ймовірність перемоги чинних чемпіонів Європи оцінюють в 59,46%. Тоді як тріумф Аргентини — у 40,54%.

На поточному Мундіалі іспанці посіли перше місце у групі H, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0). В 1/16 фіналу "Фурія Роха" розгромила Австрію (3:0), в 1/8 фіналу перемогла Португалію (1:0), у чвертьфіналі вирвала перемогу над Бельгією (2:1), а в півфіналі здолала Францію (2:0).

Аргентинці стали першими у квартеті J, розгромивши Алжир (3:0), обігравши Австрію (2:0) та розібравшись з Йорданією (3:1). В 1/16 фіналу команда Ліонеля Мессі в екстратаймах дотиснула Кабо-Верде (3:2), в 1/8 фіналу здійснила суперкамбек проти Єгипту (3:2), у чвертьфіналі в екстратаймах у більшості дотисла Швейцарію (3:1), а в півфіналі з яскравим камбеком перемогла Англію (2:1).

Матч Іспанія — Аргентина відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.

Зазначимо, що перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція зіграє з Англією.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція — Англія.

Раніше повідомлялося, що переможці ЧС-2026 з футболу отримають унікальні чемпіонські персні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
222
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