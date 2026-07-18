Путін готує масштабну мобілізацію в Росії: Коваленко назвав терміни і попередив про небезпеку

Володимир Путін / © Associated Press

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На полі бою Росія намагається просунутися вперед, зазнаючи важких втрат. Саме тому восени окупанти готують мобілізацію від 500 тисяч людей.

Про це повідомив очільник ЦПД Олексій Коваленко.

За його словами, іншу частину мобілізованих готуватимуть довше — близько місяця, щоб потенційно відкрити новий напрямок фронту. Восени й узимку Україні доведеться вистояти у важких піхотних боях, де зійдуться люди, дрони та керовані авіабомби. Коваленко наголосив, що в Кремлі впевнені у результативності такого плану, проте сам він з цим категорично не погоджується.

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«Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на Сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ. У нас буде дуже насичена осінь та зима і потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях», — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін обмірковує масову мобілізацію, прагнучи перехопити ініціативу на полі бою в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Кремль намагався зробити все, щоб росіяни не відчували на собі війну.

Зовсім недавно Кремль зосередився на залученні добровольців, пропонуючи надзвичайно великі винагороди за вербування та високі зарплати. Проте ця політика виявилася дуже ефективною, але може бути недостатньою. Зі зменшенням кількості добровольців та практично вичерпанням запасів ув’язнених, Путін опинився у складному становищі.

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