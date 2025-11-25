Переговори України та США у Женеві ледь не переросли в сварку: Кислиця розповів, що пішло не так

Сергій Кислиця / © Twitter/Сергій Кислиця

Реклама

Консультації між українською та американською сторонами, що відбулися у Женеві 23 листопада, почалися з серйозного конфлікту та надзвичайно напруженої атмосфери. Як повідомив перший заступник очільника МЗС України Сергій Кислиця, американська сторона «була дуже розлючена».

Про це пише Financial Times.

Причиною гніву стало потрапляння до ЗМІ «28-пунктного плану» України з припинення вогню за кілька днів до зустрічі.

Реклама

Для врегулювання непорозумінь та повернення до конструктивного діалогу знадобилося майже дві години переговорів між керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та американським сенатором Марком Рубіо. Саме їхні зусилля допомогли знизити градус конфлікту.

Попри початкову кризу, консультації завершилися на позитивній ноті. США вислухали занепокоєння української сторони та погодилися на важливі поступки:

В оновленій версії плану питання щодо чисельності української армії більше не буде ставитися на обговорення.

Пропозицію про повну амністію для потенційних воєнних злочинів було перероблено з урахуванням «скарг тих, хто постраждав у війні».

Як зазначає Financial Times, сторони погодилися винести «за дужки» найбільш спірні теми на даному етапі. Йдеться, зокрема, про статус територій, а також відносини із НАТО.

Ці критично важливі питання будуть обговорювати вже на рівні лідерів України й США.

Реклама

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив результати зустрічі в Женеві, де обговорювався запропонований Сполученими Штатами Америки «мирний план» для закінчення війни в Україні. На його думку, переговори були «дуже успішними» і цей план просуватиметься далі.