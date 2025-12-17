Фейк РФ про Куп’янськ: де окупанти зняли відео, щоб збрехати про контроль над містом

Як Росія намагається видати Тавільжанку за Куп’янськ Фото DeepState / © t.me/DeepStateUA

Реклама

Російські пропагандисти знову намагаються видати кадри з іншої місцевості за підтвердження контролю над Куп’янськом на Харківщині.

Відео, яке вони показали, насправді зняте на південно-західній околиці Тавільжанки, всього за 20 км від міста, помітив користувач @Bielitzling у соцмережі X, повідомляє DeepState.

За його словами, кадри видали за Пляжний провулок у Куп’янську, що підкреслює масштаб фабрикації дезінформації.

Реклама

Фейк Росії про Куп’янськ Скрин фото DeepState / © t.me/DeepStateUA

«Кумедний факт №2, але розхвалені днями нашим генералом американські аналітики якимось чином «геолокували це Куп’янськом», що додатково викликає питання до якості вивчення ними телеграму. Як казав Великий Кобзар — чужого навчайтесь, а свого не цурайтесь», — йдеться в дописі DeepState.

Кремль знову доповідає Путіну про «захоплення»

Раніше президент РФ Володимир Путін отримав чергову доповідь про нібито контроль над Куп’янськом від міністра оборони Андрія Бєлоусова під час розширеної колегії Міноборони. За його словами, угруповання «Захід» окупувало населений пункт, а ЗСУ «безуспішно намагаються повернути його під свій контроль».

Бєлоусов також заявив, що окупанти нібито оточили українські підрозділи на лівому березі річки Оскіл і що це розширить так звану «смугу безпеки» в Харківській області.

Контратака ЗСУ триває

Насправді ж українські війська продовжують операцію зі звільнення Куп’янська. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» повідомив, що Силам оборони вдалося відкинути окупантів та взяти під контроль майже 90% міста.

Реклама

На Покровському напрямку українські підрозділи утримують оборону та повернули контроль над 16 км² у північній частині Покровська, а також 56 км² в районах населених пунктів Гришине, Котлине та Удачне на захід від міста.

За словами Сирського, попри зусилля російських окупантів, контратаки ЗСУ ефективно стримують ворога та не дозволяють йому встановити контроль над містом.