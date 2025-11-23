У ДПСУ розповіли, яка наразі ситуація щодо спроб незаконного перетину кордону України

Кордон України / © Державна прикордонна служба України

Державна прикордонна служба України фіксує зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону, однак повністю потік не зупинився.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "Ми-Україна«.

«Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то кількість протиправних груп викрито більше, ніж у минулому році. Не суттєво, але є збільшення. У той же час за останній період кількість спроб незаконного перетину кордону йде на спад. Пік тих порушників, яких ми затримували, у цьому році припадав на серпень. У подальшому, починаючи з вересня, тенденція до зменшення», — сказав Демченко.

Водночас він наголосив, що окремими днями кількість охочих незаконно перетнути кордон могла короткочасно зростати, однак прикордонники продовжують затримувати порушників щодня.

«Ми щоденно затримуємо їх і на лінії кордону, і в прикордонні, коли вони намагаються дістатися до державного рубежу», — додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ДПСУ не веде окремої детальної статистики виїзду громадян за віковими категоріями, однак фіксує загальну динаміку руху осіб через державний кордон.