Україна опинилась у "найризикованішому моменті": Європа летить до Женеви рятувати Київ

Європейські лідери збираються на кризові переговори у Женеві / © Getty Images

Війна в Україні перебуває в найризикованішому моменті за весь час: Київ та його союзники збентежені несподіваним «мирним планом» США, який вимагає від України величезних поступок. Ця ситуація спричинила термінові кризові переговори у Женеві, на які злітаються європейські високопосадовці, які сподіваються змінити позицію Вашингтона.

Про це пише Sky News з посиланням на власні джерела.

«Дежавю Трампа» і терміновий зліт до Женеви

Кризова ситуація, спричинена несподіваним висуненням «мирного плану», викликала у союзників Києва глибоке відчуття «дежавю Трампа». Лише кілька місяців тому європейські лідери вже поспішали до Вашингтона після того, як Дональд Трамп під час саміту на Алясці висловився на підтримку Володимира Путіна.

Тоді європейці були переконані, що їм вдалося схилити Трампа до своєї думки: відповіддю для України є єдність та сила, а не капітуляція. Проте цього тижня, як стверджують джерела, цілком імовірно, що європейські лідери знову попрямують до Вашингтона, щоб здійснити ще одну спробу «перетягнути» Трампа на свій бік.

Зустріч у Женеві в неділю, 23 листопада є «абсолютно ключовою». Спочатку вона планувалася як переговори між американськими та українськими представниками, але швидко перетворилася на ширший збір, куди прибувають високопосадовці з низки європейських країн.

Британія надіслала свого радника з питань національної безпеки Джонатана Пауелла, який протягом останніх дев’яти місяців став важливим британським чинником впливу на адміністрацію Трампа. Він, зокрема, близький до спецпосланця Стіва Віткоффа, який є співавтором «мирного плану». Хоча відносини між ними міцні, Британія не отримала попередження про цей план.

«Раптова „ін’єкція“ з боку американців була несподіваною», — повідомило одне з джерел видання.

«Відбиток» Джей Ді Венса та ультиматум до Дня подяки

У несподіваному прискоренні пошуку миру у війні в Україні є «відбитки» віцепрезидента Джей Ді Венса. Територіальні елементи мирного плану майже ідентичні пропозиції, яку Венс висував ще влітку 2024 року, до обрання Трампа президентом США.

Позиція Венса завжди схилялася до того, щоб поставити під сумнів саму доцільність підтримки України. Саме він очолював нападки на Володимира Зеленського в Овальному кабінеті у лютому цього року. Міністр армії США Ден Дрісколл, який очолює переговори з українськими чиновниками, є другом та союзником Венса — вони разом навчалися в Єльському університеті.

Це дає підстави вважати, що раптовий імпульс, наданий «мирному плану», може бути спробою Трампа швидко «підвести риску» під зовнішньою політикою, щоб зосередити увагу на внутрішніх проблемах напередодні найбільшого американського свята — Дня подяки.

Хоча дедлайн Трампа щодо укладення угоди до Дня подяки (четвер) виглядає малоймовірним, автори статті не виключають, що до цього моменту може бути підписаний певний меморандум про взаєморозуміння. Це дозволило б зберегти імпульс у процесі та підбадьорити Трампа щодо прогресу.

«Попри все це, безсумнівно, що цей момент для України та для Європи є небезпечним і зловісним,» — наголошує видання.

Нагадаємо, американські чиновники стверджують, що президент Зеленський може погодитись на болісні поступки територією в Донецькій області в обмін на припинення війни та уникнення втрати ключового партнера.