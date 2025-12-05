Ольга Фреймут відверто розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком: "У стосунках дуже складно"

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Українська телеведуча Ольга Фреймут відверто розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком, підприємцем Володимиром Локотком.

Знаменитість вже вісім років офіційно заміжня, хоча разом із коханим вже десять. Ведуча в інтерв'ю Анні Хаустовій зізнається, що, звичайно, в стосунках із чоловіком були доволі тяжкі моменти. Закохані минали кризи і після п'яти років взаємин, і семи, і десяти. Проте подружжя долає всі негаразди. За словами Ольги Фреймут, саме відверта розмова одне з одним допомагає вирішувати проблеми.

"Звичайно, були важкі часи. У стосунках дуже складно. Це така стабільна робота, де треба свій графік з кимось узгоджувати, свої думки та ідеї. Для мене це нелегка робота, це був виклик. Психологи говорять, що є проблемі роки у шлюбі – три, сім, десять і так далі – ми таку турбулентність проходили. Я завжди рятувалась тим, що ми починали говорити", - ділиться ведуча.

Ольга Фреймут із чоловіком / © instagram.com/freimutolia

Також знаменитість зізналась, як вони з чоловіком підтримають романтику. Подружжя полюбляє разом сходити до кав'ярні, влаштувати прогулянку або ж просто відверто поговорити одне з одним. Ольга Фреймут ділиться, що стосунки з часом змінюються. Проте найголовніше, аби залишалось кохання.

"Для мене романтично, коли ми просто можемо піти до нашої улюбленої кав'ярні. Погуляти нашим улюбленим маршрутом біля Темзи або просто посидіти та поговорити. Я знаю, що стосунки з віком зношуються, набирають нової форми, формату. Я думаю, що ознака вдалого шлюбу, коли ти з віком хочеш бути з цією людиною, коли вона тебе не дратує, коли ви можете поговорити",- поділилась ведуча.

Ольга Фреймут із чоловіком / © instagram.com/freimutolia

Зазначимо, Ольга Фреймут вийшла заміж за Володимира Локотка у квітні 2017 року. У пари є двоє спільних дітей – син Валерій та донька Євдокія. Від першого шлюбу ведуча виховує доньку Злату.

