ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
2 хв

Ольга Фреймут відверто розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком: "У стосунках дуже складно"

Знаменитість зізналась, як вони з коханим долають негаразди.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Українська телеведуча Ольга Фреймут відверто розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком, підприємцем Володимиром Локотком.

Знаменитість вже вісім років офіційно заміжня, хоча разом із коханим вже десять. Ведуча в інтерв'ю Анні Хаустовій зізнається, що, звичайно, в стосунках із чоловіком були доволі тяжкі моменти. Закохані минали кризи і після п'яти років взаємин, і семи, і десяти. Проте подружжя долає всі негаразди. За словами Ольги Фреймут, саме відверта розмова одне з одним допомагає вирішувати проблеми.

"Звичайно, були важкі часи. У стосунках дуже складно. Це така стабільна робота, де треба свій графік з кимось узгоджувати, свої думки та ідеї. Для мене це нелегка робота, це був виклик. Психологи говорять, що є проблемі роки у шлюбі – три, сім, десять і так далі – ми таку турбулентність проходили. Я завжди рятувалась тим, що ми починали говорити", - ділиться ведуча.

Ольга Фреймут із чоловіком / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут із чоловіком / © instagram.com/freimutolia

Також знаменитість зізналась, як вони з чоловіком підтримають романтику. Подружжя полюбляє разом сходити до кав'ярні, влаштувати прогулянку або ж просто відверто поговорити одне з одним. Ольга Фреймут ділиться, що стосунки з часом змінюються. Проте найголовніше, аби залишалось кохання.

"Для мене романтично, коли ми просто можемо піти до нашої улюбленої кав'ярні. Погуляти нашим улюбленим маршрутом біля Темзи або просто посидіти та поговорити. Я знаю, що стосунки з віком зношуються, набирають нової форми, формату. Я думаю, що ознака вдалого шлюбу, коли ти з віком хочеш бути з цією людиною, коли вона тебе не дратує, коли ви можете поговорити",- поділилась ведуча.

Ольга Фреймут із чоловіком / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут із чоловіком / © instagram.com/freimutolia

Зазначимо, Ольга Фреймут вийшла заміж за Володимира Локотка у квітні 2017 року. У пари є двоє спільних дітей – син Валерій та донька Євдокія. Від першого шлюбу ведуча виховує доньку Злату.

Нагадаємо, тим часом тренерка Аніта Луценко не змогла подолати кризу в стосунках із коханим. Нещодавно спортсменка повідомила про їхній розрив.

Дата публікації
Кількість переглядів
206
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie