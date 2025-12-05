ТСН у соціальних мережах

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес неочікувано засвітились разом на концерті MONATIK у Києві

Колишнє подружжя відвідало захід, але з різними компаніями.

Віра Хмельницька
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Українська співачка Надя Дорофєєва та її колишній чоловік, виконавець та ведучий Володимир Дантес, неочікувано засвітились разом.

Колишнє подружжя відвідало концерт артиста MONATIK в Києві, який відбувся в Національному академічному театрі опери та балету України, але з різними компаніями. Серед гостей заходу було чимало знаменитостей. Зокрема, на концерті побувала Надя Дорофєєва, яка одягнула вишукану синю сукню. Компанію артистці склав її чоловік, ресторатор Міша Кацурін.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін на концерті MONATIK / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін на концерті MONATIK / © instagram.com/nadyadorofeeva

Виявилося, що колишній обранець виконавиці – Володимир Дантес – теж був на заході. Щоправда, він відривався на концерті разом із приятелем, блогером Олексієм Дурнєвим.

Олексій Дурнєв та Володимир Дантес на концерті MONATIK / © instagram.com/volodymyrdantes

Олексій Дурнєв та Володимир Дантес на концерті MONATIK / © instagram.com/volodymyrdantes

Зазначимо, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес від 2015 року перебували в шлюбі. Проте навесні 2022-го артисти приголомшили новиною, що розлучаються. Наразі Дорофєєва заміжня за ресторатором Мішею Кацуріним. Що ж стосується Дантеса, то подейкують, що він самотній.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua теж побувала на концерті MONATIK. Пропонуємо подивитися, яким було шоу з танцями ведучої Катерини Осадчої, жартами про "Євробаченнями" та пародією на співачку Джамалу.

