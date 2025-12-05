Надя Дорофєєва та Володимир Дантес неочікувано засвітились разом на концерті MONATIK у Києві

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Реклама

Українська співачка Надя Дорофєєва та її колишній чоловік, виконавець та ведучий Володимир Дантес, неочікувано засвітились разом.

Колишнє подружжя відвідало концерт артиста MONATIK в Києві, який відбувся в Національному академічному театрі опери та балету України, але з різними компаніями. Серед гостей заходу було чимало знаменитостей. Зокрема, на концерті побувала Надя Дорофєєва, яка одягнула вишукану синю сукню. Компанію артистці склав її чоловік, ресторатор Міша Кацурін.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін на концерті MONATIK / © instagram.com/nadyadorofeeva

Виявилося, що колишній обранець виконавиці – Володимир Дантес – теж був на заході. Щоправда, він відривався на концерті разом із приятелем, блогером Олексієм Дурнєвим.

Реклама

Олексій Дурнєв та Володимир Дантес на концерті MONATIK / © instagram.com/volodymyrdantes

Зазначимо, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес від 2015 року перебували в шлюбі. Проте навесні 2022-го артисти приголомшили новиною, що розлучаються. Наразі Дорофєєва заміжня за ресторатором Мішею Кацуріним. Що ж стосується Дантеса, то подейкують, що він самотній.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua теж побувала на концерті MONATIK. Пропонуємо подивитися, яким було шоу з танцями ведучої Катерини Осадчої, жартами про "Євробаченнями" та пародією на співачку Джамалу.