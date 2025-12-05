Відома українська ведуча, яка вперше народила у 47 років, розповіла про складнощі в материнстві

Інна Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Відома українська телеведуча Інна Шевченко зізналась, що їй найтяжче дається в материнстві.

Знаменитість два місяці тому вперше стала мамою. Ведуча народила в 47 років. Періодично Інна Шевченко відповідає на запитання, що хвилюють її підписників в Instagram. Цього разу в знаменитості поцікавились, що найтяжче їй дається в материнстві. Сину Шевченко – Матісу – всього два місяці. Тож, хлопчикові необхідно приділяти чимало уваги. Ведуча зізнається, що через догляд за сином в неї взагалі ні на що не вистачає часу, і це їй дається нелегко.

"Найтяжче те, що не можу робити те, що хочу, і не вистачає часу на повноцінну роботу", - зізналась ведуча.

Допис Інни Шевченко

Тим не менш, Шевченко допомагає її чоловік-француз Лоран Жаві. Коли син пари був зовсім маленьким, то вони порівно ділили ніч, аби за ним доглядати. Нині ж хлопчик прокидається, аби поїсти. З цим ведуча й сама дає раду. Проте о п'ятій ранку знаменитості допомагає чоловік. У цей час Інна Шевченко може спокійно поспати.

"На початку, коли малюк погано спав, ми ділили порівно ніч. А зараз Матіс спить достатньо, прокидається тільки поїсти два рази, і то, ми робимо це в ліжку. Тож з чоловіком домовились, що він підключається після п'ятої години ранку – поміняти підгузок, приспати, якщо вередує, і побути з малюком, щоб я могла поспати вільно хоч годинку-дві. Нам обом так добре, бо я – сова, а чоловік – жайворонок", - поділилась знаменитість.

Допис Інни Шевченко

