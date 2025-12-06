Лілія Ребрик показалася з чоловіком і трьома донечками й зворушила заявою після нічного обстрілу

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик зачарувала родинними фото із чоловіком Андрієм Диким і трьома доньками.

Знаменитість у фотоблогу поділилася святковим фотосетом і зачарувала передноворічною магією. Утім Лілія з нагоди Дня святого Миколая та Дня Збройних Сил України поділилася не лише сімейними фото, але й емоційними роздумами про те, як змінилося сприйняття цих дат під час війни. Зірка наголосила, що цього дня українці переживають одночасно й свято, і біль, і глибоку вдячність тим, хто захищає країну.

«День святого Миколая мав би бути про казку й передчуття дива. День ЗСУ — про вдячність нашим захисникам і захисницям. А після нічного обстрілу все це сплітається ще й в одне велике бажання: ну, ви й самі знаєте — щоб зникли всі там, на болотах. Ці два свята сьогодні дивно перегукуються між собою — обидва про крихке, але таке вперте диво життя», — зворушила акторка.

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliia.rebrik

Водночас Ребрик згадала нічний обстріл України, коли сьогодні, у ніч 6 грудня, росіяни били по нашим мирним містам шахедами, балістикою та крилатими ракетами. Зірка зазначила, що це дещо вплинуло на настрій, але при цьому додала, що її ні на секунду не покидає віра в ЗСУ й вона сподівається на чимскорішу перемогу.

«Я дивлюся на своїх дівчат і думаю про всіх українських мам, які цієї ночі заспокоювали наляканих дітей. Оберігали їх. І ані на мить не сумнівалися: тільки завдяки нашим Збройним Силам на ранок зможемо сказати — ми вистояли ще одну ніч. Обіймаєш дітей ще міцніше, ще ніжніше. Хочеться сховати їх від усього злого. І так хочеться уже перемоги! Дякую кожному і кожній, хто наближає її! Хай вас оберігають всі небесні сили», — привітала зірка.

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

