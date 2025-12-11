- Дата публікації
Україну 11 грудня накрила потужна магнітна буря: хто опинився у небезпеці
Під час потужних магнітних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття.
Сьогодні, 11 грудня, активність Сонця буде високою. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 6 - з дев’яти можливих.
Про це повідомив ресурс meteoagent, а також свідчать дані Британської геологічної служби.
Кілька корональних вибухів маси, що спостерігалися під час відходу від Сонця 8-9 грудня, хоча й не повністю спрямовані на Землю, але спричинили деякий впливи в найближчі дні. Це збільшило ймовірність активних періодів та періодів ШТОРМ G1.
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні - метеозалежні, літні, вагітні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.
Під час магнітних бур в організмі можуть відбуватися зміни в кровообігу, порушується робота вегетативної нервової системи. Саме тому може виникати головний біль, знижується настрій, з’являється відчуття загальної слабкості. У людей із серцево-судинними захворюваннями може підвищуватися ризик аритмії та стрибки артеріального тиску.