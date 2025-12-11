Украину 11 декабря накрыла мощная магнитная буря: кто оказался в опасности

Магнитная буря / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 11 декабря, активность Солнца будет высокой. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 6 – из девяти возможных.

Об этом сообщил ресурс meteoagent, а также свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Несколько корональных взрывов массы, наблюдавшихся при отходе от Солнца 8-9 декабря, хотя и не полностью направлены на Землю, но оказали некоторое влияние в ближайшие дни. Это увеличило возможность активных периодов и периодов ШТОРМ G1.

Реклама

Магнитная буря 11 декабря. Фото: meteoagent.

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Особенно подвержены – метеозависимые, пожилые, беременные, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.

Во время магнитных бурь в организме могут происходить изменения в кровообращении, нарушается работа вегетативной нервной системы. Именно поэтому могут возникать головные боли, снижается настроение, появляется чувство общей слабости. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться риск аритмии и скачки артериального давления.