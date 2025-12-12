ТСН у соціальних мережах

Запіканка з цвітної капусти з куркою, грибами та солодким перцем: простий рецепт

Овочева запіканка з куркою під сирною скоринкою — це легка, корисна страва для обіду або вечері.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Запіканка з цвітної капусти з куркою, грибами та солодким перцем / © Credits

Основа запіканки — овочі, які зроблять куряче м’ясо соковитим, а завдяки яєчно-сметанній заливці запіканка виходить ніжною.

Інгредієнти:

  • куряче стегно — 3 шт.;

  • цвітна капуста — 700 г;

  • печериці — 250 г;

  • болгарський перець — 1 шт.;

  • сир твердий — 120 г;

  • часник — 3 зубчики;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Для заливки:

  • яйця курячі — 4 шт.;

  • сметана — 4 ст. л.;

  • гірчиця в зернах — 1 ст. л.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Приготування:

  1. Куряче філе помийте, відокремте м’ясо від кістки, наріжте соломкою, посоліть, поперчіть, додайте часник і залиште на 10-15 хвилин.

  2. Цвітну капусту розділіть на невеликі суцвіття, промийте під проточною водою і відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

  3. Болгарський перець очистьте від насіння, перегородок і наріжте соломкою.

  4. Печериці промийте та наріжте пластинами.

  5. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  6. Сир твердий натріть на велику тертку.

Для заливки:

  1. Яйця, сметану, гірчицю, перець чорний мелений, сіль збийте вінчиком.

  2. Форму для запікання вистеліть пергаментним папером, викладіть куряче м’ясо, цвітну капусту, болгарський перець, гриби, посоліть, поперчіть, перемішайте, залийте заливкою і накрийте харчовою фольгою.

  3. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин, зніміть фольгу, посипте твердим сиром і запікайте ще 10 хвилин до золотистої скоринки.

  4. Дайте запіканці трохи охолонути, викладіть на блюдо і наріжте на порційні шматочки.

Поради:

  • За бажанням у запіканку можна додати помідори.

