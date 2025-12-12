- Дата публікації
Запіканка з цвітної капусти з куркою, грибами та солодким перцем: простий рецепт
Овочева запіканка з куркою під сирною скоринкою — це легка, корисна страва для обіду або вечері.
Основа запіканки — овочі, які зроблять куряче м’ясо соковитим, а завдяки яєчно-сметанній заливці запіканка виходить ніжною.
Інгредієнти:
куряче стегно — 3 шт.;
цвітна капуста — 700 г;
печериці — 250 г;
болгарський перець — 1 шт.;
сир твердий — 120 г;
часник — 3 зубчики;
перець чорний мелений;
сіль.
Для заливки:
яйця курячі — 4 шт.;
сметана — 4 ст. л.;
гірчиця в зернах — 1 ст. л.;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
Куряче філе помийте, відокремте м’ясо від кістки, наріжте соломкою, посоліть, поперчіть, додайте часник і залиште на 10-15 хвилин.
Цвітну капусту розділіть на невеликі суцвіття, промийте під проточною водою і відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва рідина.
Болгарський перець очистьте від насіння, перегородок і наріжте соломкою.
Печериці промийте та наріжте пластинами.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Сир твердий натріть на велику тертку.
Для заливки:
Яйця, сметану, гірчицю, перець чорний мелений, сіль збийте вінчиком.
Форму для запікання вистеліть пергаментним папером, викладіть куряче м’ясо, цвітну капусту, болгарський перець, гриби, посоліть, поперчіть, перемішайте, залийте заливкою і накрийте харчовою фольгою.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин, зніміть фольгу, посипте твердим сиром і запікайте ще 10 хвилин до золотистої скоринки.
Дайте запіканці трохи охолонути, викладіть на блюдо і наріжте на порційні шматочки.
Поради:
За бажанням у запіканку можна додати помідори.