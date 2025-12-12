ТСН в социальных сетях

Запеканка из цветной капусты с курицей грибами и сладким перцем: простой рецепт

Овощная запеканка с курицей под сырной корочкой – это легкое, полезное блюдо для обеда или ужина.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Основа запеканки — овощи, которые сделают куриное мясо сочным, а благодаря яично-сметанной заливке запеканка получается нежной.

Ингредиенты:

  • куриное бедро — 3 шт;

  • цветная капуста — 700 гр;

  • шампиньоны — 250 гр;

  • болгарский перец — 1 шт;

  • сыр твердый — 120 гр;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Для заливки:

  • яйца куриные — 4 шт;

  • сметана — 4 ст л;

  • горчица в зернах — 1 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Куриное филе помойте, отделите мясо от кости, нарежьте соломкой, посолите, поперчите, добавьте чеснок и оставьте на 10-15 минут.

  2. Цветную капусту разделите на небольшие соцветия, промойте под проточной водой и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

  3. Болгарский перец очистите от семян, перегородок и нарежьте соломкой.

  4. Шампиньоны промойте и нарежьте пластинами.

  5. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  6. Сыр твердый натрите на крупную терку.

Для заливки:

  1. Яйца, сметану, горчицу, перец черный молотый, соль взбейте венчиком.

  2. Форму для запекания выстелите пергаментной бумагой выложите куриное мясо, цветную капусту, болгарский перец, грибы, посолите, поперчите, перемешайте, залейте заливкой и накройте пищевой фольгой.

  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут, снимите фольгу, посыпьте твердым сыром и запекайте еще 10 минут до золотистой корочки.

  4. Дайте запеканке немного остыть, выложите на блюдо и нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

  • По желанию в запеканку можно добавить помидоры.

