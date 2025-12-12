- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
Запеканка из цветной капусты с курицей грибами и сладким перцем: простой рецепт
Овощная запеканка с курицей под сырной корочкой – это легкое, полезное блюдо для обеда или ужина.
Основа запеканки — овощи, которые сделают куриное мясо сочным, а благодаря яично-сметанной заливке запеканка получается нежной.
Ингредиенты:
куриное бедро — 3 шт;
цветная капуста — 700 гр;
шампиньоны — 250 гр;
болгарский перец — 1 шт;
сыр твердый — 120 гр;
чеснок — 3 зубчика;
перец черный молотый;
соль.
Для заливки:
яйца куриные — 4 шт;
сметана — 4 ст л;
горчица в зернах — 1 ст л;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Куриное филе помойте, отделите мясо от кости, нарежьте соломкой, посолите, поперчите, добавьте чеснок и оставьте на 10-15 минут.
Цветную капусту разделите на небольшие соцветия, промойте под проточной водой и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
Болгарский перец очистите от семян, перегородок и нарежьте соломкой.
Шампиньоны промойте и нарежьте пластинами.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Сыр твердый натрите на крупную терку.
Для заливки:
Яйца, сметану, горчицу, перец черный молотый, соль взбейте венчиком.
Форму для запекания выстелите пергаментной бумагой выложите куриное мясо, цветную капусту, болгарский перец, грибы, посолите, поперчите, перемешайте, залейте заливкой и накройте пищевой фольгой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут, снимите фольгу, посыпьте твердым сыром и запекайте еще 10 минут до золотистой корочки.
Дайте запеканке немного остыть, выложите на блюдо и нарежьте на порционные кусочки.
Советы:
По желанию в запеканку можно добавить помидоры.