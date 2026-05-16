Медведь оторвал женщине половину лица: она чудом выжила

Индонезийский медведь. Фото: Rushenb/CC BY-SA 4.0

На острове Суматра в Индонезии 68-летняя женщина получила тяжелые травмы после нападения медведя на кофейной плантации. Животное набросилось на потерпевшую, разодрало ей лицо и протащило по земле примерно 10 метров.

Об этом сообщило издание Daily Star.

После нападения женщину срочно доставили в местное медицинское учреждение. Впоследствии ее в течение восьми часов перевозили в больницу, где работали специализированные хирургические бригады. Во время транспортировки медики вводили ей внутривенные жидкости, антибиотики и обезболивающие препараты, а также пытались остановить кровотечение.

Врачи сообщили, что несмотря на тяжелые травмы женщина оставалась в сознании в течение всего времени после нападения.

После обследования хирурги обнаружили масштабную отрывную травму левой части лица. У потерпевшей были многочисленные переломы скуловой кости и верхней челюсти. Кроме того, она полностью потеряла верхние центральные зубы.

Левый глаз женщины был настолько поврежден, что врачам пришлось его удалить. По словам медиков, глазные мышцы и система слезных протоков были полностью разрушены. В результате женщина навсегда потеряла зрение на один глаз.

Женщина пережила нападение медведя. Фото: PubMed

Пострадавшую прооперировали под общим наркозом. Сначала медики очистили загрязненные раны, после чего пластические хирурги приступили к реконструкции лица.

В отчете, который недавно опубликовали в медицинском журнале, отмечается, что женщина полностью выздоровела после нападения. Через две недели после операции врачи зафиксировали хорошее заживление ран и минимальный отек, что позволило снять швы.

Через шесть недель компьютерная томография подтвердила успешное заживление переломов лица. А через четыре месяца после операции женщина восстановила жевательную и речевую функции, несмотря на тяжелые травмы и потерю глаза.

