К отражению баллистики РФ по Украине присоединится одна из стран ЕС: Зеленский раскрыл детали

Ракетная атака на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помощь своей страны в отражении российских ударов баллистикой по украинским городам.

Об этом сообщил украинских президент Владимир Зеленский после разговора с французским коллегой, который он назвал «хорошим и содержательным».

Макрон осудил российские атаки по украинским городам и громадам.

По словам Зеленского, эти удары «четко демонстрируют, что такое Россия и почему нам всем нужно усиливать совместную защиту от всех угроз».

«Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отражать российские атаки уже сейчас. Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО», — добавил украинский президент.

Зленский и Макрон также обсудили вопросы евроинтеграции Украины, в частности открытие всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС в ближайшее время.

«Франция поддерживает Украину и понимает, насколько это важный шаг для всех украинцев», — подчеркнул украинский президент.

Еще одной темой разговора был визит Макрона в страны Африки.

«Мы говорили о важности совместной координации на этом направлении, потому что оно так же важно и для Украины», — заявил Зеленский.

Война в Украине — РФ беспощадно бьет по мирным городам

Тем временем Россия продолжает свои воздушные атаки на Украину. В течение утра 16 мая российская армия атаковала Харьков беспилотниками

В полдень этого же дня российские военные в очередной раз обстреляли центр города Херсона. Погиб мужчина.

