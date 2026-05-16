К отражению баллистики РФ по Украине присоединится одна из стран ЕС: Зеленский раскрыл детали
Франция готова усилить украинскую ПВО для лучшей защиты от российских ракетных ударов.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помощь своей страны в отражении российских ударов баллистикой по украинским городам.
Об этом сообщил украинских президент Владимир Зеленский после разговора с французским коллегой, который он назвал «хорошим и содержательным».
Макрон осудил российские атаки по украинским городам и громадам.
По словам Зеленского, эти удары «четко демонстрируют, что такое Россия и почему нам всем нужно усиливать совместную защиту от всех угроз».
«Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отражать российские атаки уже сейчас. Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО», — добавил украинский президент.
Зленский и Макрон также обсудили вопросы евроинтеграции Украины, в частности открытие всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС в ближайшее время.
«Франция поддерживает Украину и понимает, насколько это важный шаг для всех украинцев», — подчеркнул украинский президент.
Еще одной темой разговора был визит Макрона в страны Африки.
«Мы говорили о важности совместной координации на этом направлении, потому что оно так же важно и для Украины», — заявил Зеленский.
Напомним, ранее министр обороны Великобритании Джон Гили заявил об ускорении военной помощи Украине на фоне последних массированных атак России.
Война в Украине — РФ беспощадно бьет по мирным городам
Тем временем Россия продолжает свои воздушные атаки на Украину. В течение утра 16 мая российская армия атаковала Харьков беспилотниками
В полдень этого же дня российские военные в очередной раз обстреляли центр города Херсона. Погиб мужчина.