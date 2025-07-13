У Маріуполі партизани підірвали автомобіль "кадирівців" (фото)

Агент українського руху «АТЕШ» підірвав авто бойовиків «Ахмат» / © DepositPhotos

Реклама

У тимчасово окупованому Маріуполі агент українського партизанського руху «АТЕШ» провів успішну диверсію, в результаті якої було знищено автомобіль, що належав бойовикам з підрозділу «Ахмат».

Про це повідомили у пресслужбі «АТЕШ«.

Як повідомляється, операцію було здійснено вночі. Агент непомітно покинув місце події після підриву авто, поки, за його словами, «приїжджі гастролери спали у чужому будинку».

Реклама

«Передаємо привіт муртадам-кадирівцям і особисто Лаптям Аладдіна — нагадуємо, що знімати тіктоки на українській землі вам заборонено. Ваше незаконне перебування тут буде покаране всіма доступними методами. Маріуполь — це Україна!», — йдеться у повідомленні.

© Telegram / Рух "АТЕШ"

© Telegram / Рух "АТЕШ"

© Telegram / Рух "АТЕШ"

© Telegram / Рух "АТЕШ"

Рух «АТЕШ» веде партизанську діяльність на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на боротьбу з російськими військовими формуваннями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що агенти «АТЕШ» провели диверсію на Луганщині — було знищено трансформаторну шафу на залізничній ділянці поблизу Станиці Луганської. За цією гілкою окупаційні війська регулярно транспортували озброєння, техніку та особовий склад.