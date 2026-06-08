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"Будемо pushing the horses": Кабаєл кумедним відео з конем знову викликав Усика на бій
Німецький боксер дуже оригінально нагадав українцю про зобов'язання провести поєдинок.
Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл знову викликав на бій володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика.
Німецький боксер нагадав українцю, що досі так і не отримав від нього відповіді після того, як Всесвітня боксерська рада (WBC) тиждень тому зобов'язала його провести поєдинок з Кабаєлом.
Агіт записав для Усика кумедне відео, де перебуває на рингу з конем під вірусний трек "Don't push the horses" від гурту Мюслі UA. Пісня була створена після того, як Усик сказав цю фразу на пресконференції перед реваншем з Даніелем Дюбуа й вона моментально розірвала Мережу.
"Минув тиждень відтоді, як WBC наказала провести цей бій. І досі жодних новин.
Дамо вболівальникам те, чого вони хочуть. Або звільни пояс і дозволь наступному поколінню прийняти естафету.
А до того часу ми й далі будемо pushing the horses", — написав Кабаєл в Instagram.
Раніше повідомлялося, що Кабаєл оригінально викликав Усика на бій, знявши інший креативний відеоролик, де використав низку згадувань України.
Зазначимо, що Кабаєл після бою Усик — Верховен вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині. Олександр без жодних вагань прийняв виклик.
Британський промоутер Френк Воррен уже заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.
33-річний Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. В його активі 27 перемог (19 — нокаутом) у 27 поєдинках.
Усик також ще жодного разу не програвав на профірингу. У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.
Раніше повідомлялося, що Кабаєл висунув Усику жорсткий ультиматум.
Також Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.