"Будемо pushing the horses": Кабаєл кумедним відео з конем знову викликав Усика на бій

Агіт Кабаєл / instagram.com/agitkabayel

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Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл знову викликав на бій володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика.

Німецький боксер нагадав українцю, що досі так і не отримав від нього відповіді після того, як Всесвітня боксерська рада (WBC) тиждень тому зобов'язала його провести поєдинок з Кабаєлом.

Агіт записав для Усика кумедне відео, де перебуває на рингу з конем під вірусний трек "Don't push the horses" від гурту Мюслі UA. Пісня була створена після того, як Усик сказав цю фразу на пресконференції перед реваншем з Даніелем Дюбуа й вона моментально розірвала Мережу.

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"Минув тиждень відтоді, як WBC наказала провести цей бій. І досі жодних новин.

Дамо вболівальникам те, чого вони хочуть. Або звільни пояс і дозволь наступному поколінню прийняти естафету.

А до того часу ми й далі будемо pushing the horses", — написав Кабаєл в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Кабаєл оригінально викликав Усика на бій, знявши інший креативний відеоролик, де використав низку згадувань України.

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Зазначимо, що Кабаєл після бою Усик — Верховен вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині. Олександр без жодних вагань прийняв виклик.

Британський промоутер Френк Воррен уже заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

33-річний Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. В його активі 27 перемог (19 — нокаутом) у 27 поєдинках.

Усик також ще жодного разу не програвав на профірингу. У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.

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Раніше повідомлялося, що Кабаєл висунув Усику жорсткий ультиматум.

Також Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

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