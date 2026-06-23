Мессі в історичному матчі встановив антирекорд чемпіонатів світу

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу з футболу.

На 9-й хвилині матчу другого туру групового етапу ЧС-2026 проти команди Австрії 38-річний форвард не реалізував пенальті, не влучивши у ворота.

Таким чином, Ліонель став гравцем з найбільшою кількістю незабитих пенальті на Мундіалях.

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Тепер на рахунку Мессі три нереалізовані пенальті на чемпіонатах світу без урахування післяматчевих серій — він також не забивав з 11-метрової позначки у ворота Ісландії на ЧС-2018 та в матчі з Польщею на ЧС-2022.

Лео став одноосібним лідером за цим показником, обійшовши ганця Асамоа Гьяна, який не забив пенальті проти Чехії на ЧС-2006 та Уругваю на ЧС-2010.

Зазначимо, що Мессі також має найбільшу кількість виконаних пенальті — 7.

Після незабитого пенальті Ліонель у матчі з австрійцями зробив дубль з гри і з 18 голами став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу — він випередив ексфорварда збірної Німеччини Мірослава Клозе (16 м'ячів), якого наздогнав у попередньому матчі, оформивши хет-трик у ворота Алжиру.

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Також лідер "альбіселесте" повторив рекорд за тривалістю гольової серії в історії Мундіалів — він забивав у кожному з шести останніх матчів на ЧС.

Дубль Мессі приніс збірній Аргентини перемогу над Австрією з рахунком 2:0.

В іншому поєдинку 2-го туру цього квартету Алжир здобув вольову перемогу над Йорданією (2:1).

Після другого туру Аргентина (6 очок) достроково виграла групу та вийшла до плейоф. Австрія та Алжир мають по 3 бали. Йорданія (0) втратила шанси на плейоф.

У заключному третьому турі Аргентина зустрінеться з Йорданією, а Алжир побореться з Австрією. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня, о 05:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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