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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
2 хв

Соломія Вітвіцька розкрила, яким було її весілля з нареченим-військовим: "Все суцільна імпровізація"

Пара уклала шлюб на Закарпатті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька розсекретила, яким було її весілля з нареченим-військовим Олексієм Ситайлом.

Пара заручилась ще півтора року тому. Проте з одруженням вони не квапились. Ведучій було не до святкувань під час війни. Та коли Соломія Вітвіцька завагітніла, Олексій Ситайло рішуче вирішив одружуватися, оскільки переконаний, що малюк має народитися в шлюбі.

Ведуча в інтерв’ю kp.ua говорить, що вони спочатку думали організувати весілля. Однак святкування було не так легко й влаштувати, оскільки рідні пари живуть в різних містах. Врешті, закохані вирішили поїхати у відпустку на Закарпаття, там побратися й заодного відгуляти весілля.

Соломія Вітвіцька з чоловіком / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з чоловіком / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Коли дізналися, що ми в очікуванні первістка, Олекса сам сказав: „Нема куди відкладати. Діти мають народжуватися в офіційному шлюбі“. У нього така позиція. Спочатку думали, можливо, зібрати родичів. Планували, в якому місті все організувати, бо мої живуть у Львові, а родина Олекси — на Житомирщині. А в нас ще триває ремонт, це величезні витрати. Але Олекса ухвалив вольове рішення, що ми удвох просто поїдемо у відпустку. Вирішили їхати на Закарпаття. І мій день народження відсвяткувати і, відповідно, там побратися», — ділиться знаменитість.

Врешті, весілля Соломії Вітвіцької та Олексія Ситайла було суцільною імпровізацією. Подруга допомогла ведучій з образом, знаменитість випадково натрапила на фотографиню. Усього на весіллі пари було восьмеро гостей. Ведуча зізнається, що все було камерно та інтимно і їй неабияк сподобався такий формат.

Соломія Вітвіцька з чоловіком / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з чоловіком / © instagram.com/solomiyavitvitska

«З родичів взагалі нікого не було. Були наші друзі, в яких ми, власне, і зупинилися. Була моя подруга. Кум Олекси, його найкращий друг, вирішив зробити сюрприз і приїхав до нас з родиною. Фактично на весіллі нас мало бути шестеро разом з нами, а було десять. Замовили столик в ресторані. І це була прекрасна можливість поспілкуватися з кожним, приділити увагу одне одному. Мені дуже сподобався формат. І все — суцільна імпровізація», — зазначила знаменитість.

Нагадаємо, наприкінці червня Соломія Вітвіцька вийшла заміж за Олексія Ситайла. Ведуча вже показувала фото з їхнього весілля.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
207
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