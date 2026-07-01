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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У справі про вибух у Монако несподівано відпустили підозрюваного: що відомо

Прокуратура Монако розповіла про перебіг розслідування замаху на вбивство родини олігарха.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Вибух в Монако

Вибух в Монако / © Getty Images

У справі про вибух пакунка з бомбою в Монако стан однієї з постраждалих залишається критичним і нестабільним, а затриманого раніше підозрюваного відпустили на волю. Розслідування інциденту, який кваліфікували як замах на вбивство, триває в активній фазі.

Про це пише Nice matin.

Що відомо про вибух у Монако — нові деталі

За даними правоохоронців, уранці 1 липня в рамках розслідування затримали іноземного громадянина, проте вже пообіді його відпустили. Прокурори наразі утримуються від розголошення імен трьох потерпілих внаслідок теракту.

«Розслідування триває дуже активно за підтримки французької влади», — зазначив державний прокурор Стефан Тібо.

Слідству вже вдалося опитати одного з потерпілих — неповнолітнього хлопця, розмова з яким відбулася на території Франції. За інформацією журналістських джерел, йдеться про 13-річного сина олігарха українського походження Вадима Єрмолаєва.

Водночас двоє інших поранених досі перебувають у стані, який не дозволяє правоохоронцям провести їхній допит. Зокрема, найважчі травми отримала 46-річна супутниця Вадима Єрмолаєва, Анна Насобіна, якій через вибух відірвало обидві ноги.

«Стан людини, яка перебувала у критичному стані, нестабільний, і її життя залишається під загрозою», — заявив Тібо.

Наразі криміналісти досліджують речові докази з місця події, намагаючись встановити тип вибухівки та вийти на слід зловмисника.

«Триває аналіз усіх доказів, зокрема щодо вибухового пристрою та встановлення особи, яка його встановила на місці події», — резюмував Генеральний прокурор.

У відомстві додали, що надалі інформуватимуть суспільство про перебіг розслідування у разі появи нових вагомих процесуальних рішень або зміни стану поранених.

Замах на українського олігарха Єрмолаєва — останні новини

Нагадаємо, увечері 29 червня у Монако біля житлового будинку підірвали дніпровського олігарха Вадима Єрмолаєва. Поранення отримав він сам, жінка віком від 50 до 60 років та 13-річний підліток. Спочатку медіа писали, що це його дружина та син.

Згодом стало відомо, що під час замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у момент вибуху із ним була не його дружина Анна, а інша жінка. За даними іноземних ЗМІ, це була коханка мільярдера — 46-річна Анна Насобіна.

Через вибух також постраждали ще четверо людей — вони отримали порізи від уламків скла та пережили сильний шок. Прокуратура французької Ніцци вже розслідує цю справю. Правоохоронці шукають чоловіка, який приніс сумку з бомбою, адже він досі на волі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
302
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