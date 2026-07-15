«Я сиділа на кухні й плакала». Історія молодої фармацевтки, яка повірила в себе завдяки підтримці «Аптека 9-1-1»

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«Аптека 9-1-1» системно підтримує фармацевтичну освіту, молодих спеціалістів і створює можливості для кар’єрного зростання. Історія 24-річної фармацевтки Ольги Глущенко — підтвердження того, що навчання та розвиток можуть змінити не лише професійний шлях людини, а ще її віру у власні сили.

«Я взагалі не вірила в себе. Пам’ятаю, як ми з мамою сиділи на кухні, і я плакала. Думала, що не зможу одночасно працювати й навчатися. Але все ж наважилася — і все вийшло. І я дуже пишаюся цим», — згадує Ольга Глущенко.

24-річна Ольга Глущенко працює асистентом фармацевта в «Аптека 9-1-1» у місті Ромни на Сумщині. Сьогодні вона впевнено консультує відвідувачів, допомагає людям обирати необхідні ліки та вже будує плани на керівну посаду. Та ще зовсім недавно сумнівалася, чи зможе поєднати роботу з навчанням у закладі вищої освіти.

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Фармацію Ольга обрала свідомо. Каже, її завжди приваблювала можливість допомагати людям. Після працевлаштування до «Аптеки 9-1-1» вона переконалася, що професійний розвиток тут не просто декларують, а справді підтримують. Саме тому, коли дізналася про корпоративну програму «Вища Ліга», вирішила скористатися можливістю.

«Для мене вища освіта — це не просто диплом. Це можливість краще розуміти професію, почуватися впевненіше та ставати сильнішим фахівцем», — говорить Ольга.

Сьогодні Ольга зізнається, що найцінніше в її професії — не диплом чи нові знання, а можливість змінювати чиєсь життя на краще.

Вона пригадує: «Якось бабуся не могла розібратися зі своїми ліками — пила їх у неправильний час. Я розписала їй усе на листочку: що вранці, що ввечері, до їжі чи після. Наступного тижня вона принесла мені цукерки й сказала: «Тепер я нічого не плутаю. Дякую, донечко».

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Саме такі моменти нагадують, чому вона свого часу обрала цю професію.

«Я люблю працювати в аптеці, тому що кожен день — це нові люди й нові історії. Найцінніше для мене — бачити усмішку або чути просте «дякую», коли вдалося комусь допомогти», — зізнається фармацевтка.

Історія Ольги — лише одна з багатьох. У «Аптека 9-1-1» переконані: якісна фармацевтична освіта починається ще зі студентської лави. Саме тому мережа інвестує у навчання та розвиток співробітників, підтримуючи їх на кожному етапі кар’єри. Лише за програмою «Вища Ліга» близько 700 співробітників «Аптеки 9-1-1» навчаються або підвищують кваліфікацію за фінансової підтримки компанії. 180 із них отримали диплом цього року.

«Аптека 9-1-1» активно активно підтримує розвиток фармацевтичної освіти: вже підписала понад 80 меморандумів про співпрацю з університетами та фаховими коледжами, а також системно проводить зустрічі зі студентами у різних регіонах України, знайомлячи молодь із сучасною професією фармацевта та можливостями кар’єрного розвитку.

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Такий підхід є частиною ширшої освітньої стратегії компанії, яка охоплює адаптацію нових співробітників, професійне навчання, менторство та розвиток управлінських компетенцій. Центральним елементом цієї системи стала комплексна програма «UPTEKA: Академія розвитку 9-1-1».

Вона створена для того, щоб підтримувати працівників на всіх етапах професійного шляху. Молоді спеціалісти отримують допомогу під час адаптації до першого місця роботи, наставництво та можливість швидше інтегруватися в професію. Досвідчені фармацевти можуть поглиблювати професійні знання, розвивати лідерські навички та готуватися до нових кар’єрних викликів.

Історія Ольги Глущенко — це не лише розповідь про одну дівчину, яка наважилася повірити в себе. Це приклад того, як навчання та розвиток, підтримка наставників і можливість постійно вдосконалювати професійні знання допомагають виховувати нове покоління українських фармацевтів. Саме такі підходи сьогодні формують майбутнє фармацевтичної галузі України та доводять, що соціально-відповідальний бізнес — це насамперед інвестиції в людей.

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