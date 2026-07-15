ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
3 хв

«Я сиділа на кухні й плакала». Історія молодої фармацевтки, яка повірила в себе завдяки підтримці «Аптека 9-1-1» Новини компаній

Коментарі
«Я сиділа на кухні й плакала». Історія молодої фармацевтки, яка повірила в себе завдяки підтримці «Аптека 9-1-1»

«Аптека 9-1-1» системно підтримує фармацевтичну освіту, молодих спеціалістів і створює можливості для кар’єрного зростання. Історія 24-річної фармацевтки Ольги Глущенко — підтвердження того, що навчання та розвиток можуть змінити не лише професійний шлях людини, а ще її віру у власні сили.

«Я взагалі не вірила в себе. Пам’ятаю, як ми з мамою сиділи на кухні, і я плакала. Думала, що не зможу одночасно працювати й навчатися. Але все ж наважилася — і все вийшло. І я дуже пишаюся цим», — згадує Ольга Глущенко.

24-річна Ольга Глущенко працює асистентом фармацевта в «Аптека 9-1-1» у місті Ромни на Сумщині. Сьогодні вона впевнено консультує відвідувачів, допомагає людям обирати необхідні ліки та вже будує плани на керівну посаду. Та ще зовсім недавно сумнівалася, чи зможе поєднати роботу з навчанням у закладі вищої освіти.

Фармацію Ольга обрала свідомо. Каже, її завжди приваблювала можливість допомагати людям. Після працевлаштування до «Аптеки 9-1-1» вона переконалася, що професійний розвиток тут не просто декларують, а справді підтримують. Саме тому, коли дізналася про корпоративну програму «Вища Ліга», вирішила скористатися можливістю.

«Для мене вища освіта — це не просто диплом. Це можливість краще розуміти професію, почуватися впевненіше та ставати сильнішим фахівцем», — говорить Ольга.

Сьогодні Ольга зізнається, що найцінніше в її професії — не диплом чи нові знання, а можливість змінювати чиєсь життя на краще.

Вона пригадує: «Якось бабуся не могла розібратися зі своїми ліками — пила їх у неправильний час. Я розписала їй усе на листочку: що вранці, що ввечері, до їжі чи після. Наступного тижня вона принесла мені цукерки й сказала: «Тепер я нічого не плутаю. Дякую, донечко».

Саме такі моменти нагадують, чому вона свого часу обрала цю професію.

«Я люблю працювати в аптеці, тому що кожен день — це нові люди й нові історії. Найцінніше для мене — бачити усмішку або чути просте «дякую», коли вдалося комусь допомогти», — зізнається фармацевтка.

Історія Ольги — лише одна з багатьох. У «Аптека 9-1-1» переконані: якісна фармацевтична освіта починається ще зі студентської лави. Саме тому мережа інвестує у навчання та розвиток співробітників, підтримуючи їх на кожному етапі кар’єри. Лише за програмою «Вища Ліга» близько 700 співробітників «Аптеки 9-1-1» навчаються або підвищують кваліфікацію за фінансової підтримки компанії. 180 із них отримали диплом цього року.

«Аптека 9-1-1» активно активно підтримує розвиток фармацевтичної освіти: вже підписала понад 80 меморандумів про співпрацю з університетами та фаховими коледжами, а також системно проводить зустрічі зі студентами у різних регіонах України, знайомлячи молодь із сучасною професією фармацевта та можливостями кар’єрного розвитку.

Такий підхід є частиною ширшої освітньої стратегії компанії, яка охоплює адаптацію нових співробітників, професійне навчання, менторство та розвиток управлінських компетенцій. Центральним елементом цієї системи стала комплексна програма «UPTEKA: Академія розвитку 9-1-1».

Вона створена для того, щоб підтримувати працівників на всіх етапах професійного шляху. Молоді спеціалісти отримують допомогу під час адаптації до першого місця роботи, наставництво та можливість швидше інтегруватися в професію. Досвідчені фармацевти можуть поглиблювати професійні знання, розвивати лідерські навички та готуватися до нових кар’єрних викликів.

Історія Ольги Глущенко — це не лише розповідь про одну дівчину, яка наважилася повірити в себе. Це приклад того, як навчання та розвиток, підтримка наставників і можливість постійно вдосконалювати професійні знання допомагають виховувати нове покоління українських фармацевтів. Саме такі підходи сьогодні формують майбутнє фармацевтичної галузі України та доводять, що соціально-відповідальний бізнес — це насамперед інвестиції в людей.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
119
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie