Родители известного блогера-предателя из Украины остались без жилья: их дом разбомбила РФ

Игорь Синяк

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Скандальный блогер из Украины Игорь Синяк сообщил, что российские обстрелы разрушили дом его родителей в Краматорске.

В своем Instagram предатель рассказал, что российская ракета попала в дом днем 15 июля. По его словам, от дома почти ничего не осталось. Родителей блогера в тот момент там не было — сейчас они находятся за пределами Украины.

Игорь также показал кадры с заплаканной матерью. Сквозь слезы женщина призналась, что ей очень жаль имущества и семейных воспоминаний, навсегда исчезших под завалами. Сам предатель тоже эмоционально отреагировал на трагедию.

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Сорис Игоря Синяка

Мама Игоря Синяка

«Буквально час назад ракета попала в дом моих родителей в Украине. От дома практически ничего не осталось. С моими родителями все хорошо, они не в Украине. Нашего дома больше нет. Будь проклята эта **аная война», — написал он.

Отметим, блогер Игорь Синяк родом из Краматорска, но у него есть российский паспорт. Он приобрел известность как бьюти-блогер и эпатирует публику в соцсетях. После начала полномасштабной войны он долго не высказывался о вторжении, а затем назвал войну «п**децем», четко не признав РФ государством-террористкой. Игорь также объяснил, что не будет нарушать законы РФ из-за опасений возможного преследования.

Впоследствии блогер переехал во Францию, где занимается музыкальной карьерой. В то же время публично и четко осудить российскую агрессию он так и не решился, даже тогда, когда война напрямую затронула и его семью.

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