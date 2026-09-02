Россияне ускорили наступление: ISW показал, чего на самом деле удалось достичь врагу в августе

Чего достигли на фронте россияне за август / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

В августе 2026 года российские оккупационные войска несколько ускорили темпы своего продвижения, однако их весенне-летняя наступательная кампания так и не позволила выйти на оперативный манёвр или быстро сломать украинскую линию обороны.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

Реклама

Россияне ускорили темп продвижения на фронте

Достижения противника остаются очень медленными и ограниченными. По оценкам Института изучения войны, зафиксированы доказательства того, что за август россияне захватили или закрепились на площади около 90,35 квадратного километра, что составляет в среднем 2,91 квадратного километра в день.

Реклама

Если же учитывать факты просачивания вражеских сил, то общая территория продвижения и инфильтрации достигает примерно 123,53 квадратного километра со средним темпом 3,98 квадратного километра в день.

Достижения россиян на фронте включая инфильтрацию, март— август 2026

Основные территориальные успехи противника в августе 2026 года были сосредоточены в районе так называемого «пояса крепостей» Донецкой области. Но даже там оккупанты имели лишь незначительные тактические достижения и до сих пор не смогли завершить захват Константиновки.

Сейчас российские подразделения сохраняют присутствие через непосредственное продвижение или инфильтрацию на 72,23% территории Константиновки. Враг так и не установил над городом полный контроль за месяцы ежедневных атак.

Показатели за август 2026 года составляют лишь небольшую долю от результатов российской армии за аналогичный период 2025 года, даже с учетом факторов инфильтрации. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году россияне оккупировали 505,55 квадратных километров.

Реклама

Параллельно с этим Силы обороны Украины в августе 2026 года продолжали контрнаступательные операции по всей линии фронта, в частности на Лиманском и Александровском направлениях. Собранные аналитиками ISW данные свидетельствуют о том, что украинские военные отвоевали не менее 129,81 квадратного километра территории. Однако реальная цифра может отличаться из-за ситуации на Лиманском направлении.

Окончательное количество отвоеванной территории станет понятно осенью 2026 года по мере поступления новых подтверждений с фронта.

За ограниченные достижения россияне продолжают платить дорогую цену. Август 2026 стал уже вторым месяцем подряд с критическим уровнем потерь среди личного состава врага. По данным Генерального штаба ВСУ от 1 сентября, за предыдущий месяц российские войска потеряли 42 020 человек.

Потери россиян на фронте с марта по август

В среднем в августе 2026 года оккупанты теряли 340 человек на каждый квадратный километр захваченной или инфильтрированной территории, а если считать исключительно полностью захваченные земли — 465 человек на квадратный километр.

Реклама

Остается открытым вопрос о том, сколько РФ сможет поддерживать такое наступление и уровень потерь без проведения мобилизации.

Россияне имеют успехи на фронте

Напомним, в Сумской области оккупанты закрепились севернее Рясного и пытаются продвинуться к лесным массивам, стремясь сковать украинские подразделения вдоль фронта.

В то же время по направлению Константиновка — Дружковка зафиксировано продвижение российских войск в районе нескольких населенных пунктов, в частности Малиновки, Тихоновки и Софиевки.

Украинская оборона заставила врага привлечь значительные ресурсы, из-за чего оккупанты не могут завершить окружение Дружковки, а выход в Славянск и Краматорск до конца 2026 года аналитики оценивают как маловероятный.

Новости партнеров