Почему полезно писать от руки: простая привычка, заставляющая мозг работать иначе

Письмо от руки

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Списки покупок, рабочие заметки, напоминания и даже личные записи давно перекочевали в смартфоны и ноутбуки. Набирать текст быстрее и удобнее, поэтому ручка и блокнот многим кажется пережитком прошлого. Однако в некоторых ситуациях более медленное письмо от руки может иметь свои преимущества.

Исследования показывают, что при таком письме между разными участками мозга возникают другие связи, чем при наборе текста на клавиатуре. И это одна из причин время от времени возвращаться в обычный блокнот.

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Что происходит с мозгом, когда мы пишем от руки: результаты исследования

Эту разницу исследовали ученые Норвежского университета естественных и технических наук. В эксперименте приняли участие 36 студентов в возрасте от 18 до 29 лет. Они писали слова цифровым пером на экране и набирали их на клавиатуре, а активность мозга в это время регистрировали с помощью ЭЭГ.

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Во время письма от руки исследователи увидели более сложные паттерны связей между разными участками мозга, чем во время печати. Авторы связывают эту разницу с тем, что формирование букв требует точного контроля движений и постоянного взаимодействия между двигательной и зрительной информацией.

На клавиатуре движение пальца при нажатии разных клавиш во многом одинаково. Когда же человек пишет, каждая буква нуждается в своей последовательности движений. Эта дополнительная сенсорная и моторная информация может создавать условия, благоприятные для обучения.

Есть еще одна особенность: от руки мы обычно пишем медленнее, чем печатаем. Поэтому сложнее механически переносить на страницу все услышанное. Приходится выбирать главное, сокращать информацию и формулировать ее своими словами.

Это может быть полезно, когда необходимо законспектировать новую информацию, составить план, обдумать решение или упорядочить мнения. В таких ситуациях более медленный темп становится не недостатком, а способом более внимательно поработать с информацией.

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В то же время это не означает, что клавиатура вредит мозгу или все записи нужно делать исключительно ручкой. Для быстрой работы компьютер остается более удобным, а рукописные заметки можно оставить для задач, где важны осмысление и запоминание.

Письмо от руки может помочь расслабиться

Спокойное письмо от руки требует внимания и сосредоточенности на движениях, поэтому ученые также исследовали, может ли такая деятельность помогать во время стресса. В одном небольшом эксперименте с участием 30 человек сравнивали занятия китайской каллиграфией и медитацией. После каллиграфии у участников, в частности, снижалась частота сердечных сокращений, что может свидетельствовать о расслаблении.

Однако речь шла именно о занятиях каллиграфией, а не об обычных повседневных записях. Поэтому делать вывод, что любое письмо ручкой помогает справиться со стрессом, пока нельзя.

Что можно попытаться писать от руки

Возвращаться полностью к бумажным записям не нужно. Можно начать с того, для чего блокнот действительно удобен, составить план на день, записать основные мнения после прочитанной книги или статьи, сделать короткий конспект, обдумать важное решение или записывать идеи.

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Главное здесь не количество написанных страниц. Ручка может быть полезна именно тогда, когда хочется немного замедлиться и не просто зафиксировать информацию, а поработать с ней.

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