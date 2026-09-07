Чому корисно писати від руки: проста звичка, яка змушує мозок працювати інакше

Письмо від руки

Реклама

Списки покупок, робочі нотатки, нагадування і навіть особисті записи давно перекочували у смартфони та ноутбуки. Набирати текст швидше й зручніше, тому ручка та блокнот багатьом здаються пережитком минулого. Проте в деяких ситуаціях повільніше письмо від руки може мати свої переваги.

Дослідження показують, що під час такого письма між різними ділянками мозку виникають інші зв’язки, ніж під час набору тексту на клавіатурі. І це одна з причин час від часу повертатися до звичайного блокнота.

Реклама

Що відбувається з мозком, коли ми пишемо від руки: результати дослідження

Цю різницю досліджували науковці Норвезького університету природничих і технічних наук. В експерименті взяли участь 36 студентів віком від 18 до 29 років. Вони писали слова цифровим пером на екрані та набирали їх на клавіатурі, а активність мозку в цей час реєстрували за допомогою ЕЕГ.

Реклама

Під час письма від руки дослідники побачили складніші патерни зв’язків між різними ділянками мозку, ніж під час друкування. Автори пов’язують цю різницю з тим, що формування літер потребує точного контролю рухів і постійної взаємодії між руховою та зоровою інформацією.

На клавіатурі рух пальця під час натискання різних клавіш багато в чому однаковий. Коли ж людина пише, кожна літера потребує своєї послідовності рухів. Саме ця додаткова сенсорна й моторна інформація може створювати умови, сприятливі для навчання.

Є ще одна особливість: від руки ми зазвичай пишемо повільніше, ніж друкуємо. Тому складніше механічно переносити на сторінку все почуте. Доводиться вибирати головне, скорочувати інформацію та формулювати її своїми словами.

Це може бути корисно, коли потрібно законспектувати нову інформацію, скласти план, обміркувати рішення або впорядкувати думки. У таких ситуаціях повільніший темп стає не недоліком, а способом уважніше попрацювати з інформацією.

Реклама

Водночас це не означає, що клавіатура шкодить мозку або що всі записи потрібно робити виключно ручкою. Для швидкої роботи комп’ютер залишається зручнішим, а рукописні нотатки можна залишити для завдань, де важливі осмислення та запам’ятовування.

Письмо від руки може допомогти розслабитися

Спокійне письмо від руки потребує уваги й зосередженості на рухах, тому вчені також досліджували, чи може така діяльність допомагати під час стресу. В одному невеликому експерименті за участю 30 людей порівнювали заняття китайською каліграфією та медитацію. Після каліграфії в учасників, зокрема, знижувалася частота серцевих скорочень, що може свідчити про розслаблення.

Однак йшлося саме про заняття каліграфією, а не про звичайні повсякденні записи. Тому робити висновок, що будь-яке письмо ручкою допомагає впоратися зі стресом, поки що не можна.

Що можна спробувати писати від руки

Повертатися повністю до паперових записів не потрібно. Можна почати з того, для чого блокнот справді зручний, скласти план на день, записати основні думки після прочитаної книги чи статті, зробити короткий конспект, обміркувати важливе рішення або занотувати ідеї.

Реклама

Головне тут не кількість написаних сторінок. Ручка може бути корисною саме тоді, коли хочеться трохи сповільнитися і не просто зафіксувати інформацію, а попрацювати з нею.

Новини партнерів

Новини партнерів