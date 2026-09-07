Стася Ровінська відверто розповіла про життя в США після розлучення: "Сама забезпечую родину"

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

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Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська 7 вересня святкує день народження. Знаменитості виповнюється 34 роки.

Ведуча говорить, що цьогоріч її особисте свято кардинально відрізняється від тих, що були раніше. Стася Ровінська говорить, що ніби офіційно розпочинається нова глава її життя, в яку вона входить зовсім іншою. Артистка віднайшла себе, свою внутрішню силу та голос. Хоч знаменитість і не приховує, що все ж таки доводиться вчитися будувати все заново після завершення тривалих стосунків, самостійно забезпечувати родину та покладатися лише на себе. Та вона щиро переконана, що подолає всі складнощі.

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«Я живу в Нью-Йорку, сама забезпечую свою родину і вчуся будувати все заново після виходу зі стосунків, у яких прожила більшу частину свого дорослого життя. І саме зараз я ніби знову знайшла себе. Свою силу. Свій голос. Свою цікавість до життя», — ділиться ведуча.

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Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровінська говорить, що їй довелося стикнутися зі складнощами. Близькі люди робити їй боляче, змушували розчаровуватися, залишати після себе образи. Однак це не змусило ведучу втратити віру.

«Я пишаюся тим, що, попри всі складнощі, залишилася собою. Розчарування, образи й люди, які робили мені боляче, не змусили мене перестати вірити в людей. У кохання. У добро. Можливо, я навіть вірю в це сильніше, ніж раніше. Я досі закохуюся у світ. У людей, випадкові розмови, дивні збіги, красиве світло на будинках, пісню, яка вмикається саме тоді, коли треба», — ділиться знаменитість.

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

У свій день народження Стася Ровінська також залишила для себе найголовніше побажання. Знаменитість говорить, що хоче просто бути щасливою, бо всього іншого вона вже досягнула. Ведуча переконана, що в її життя ще з’явиться взаємне кохання та свої люди поруч.

«Я хочу бути щасливою. Хочу своїх людей поруч. Хочу взаємного кохання, у якому можна любити й бути коханою без страху, боротьби й необхідності це заслужити», — підсумувала ведуча.

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Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Зазначимо, Стася Ровінська прожила 13 років у шлюбі з режисером Ярославом Ровінським. За цей час у пари народилось троє дітей. Навесні цього року ведуча оголосила про їхнє розлучення, при цьому причин не назвала.

Нагадаємо, нещодавно акторка Вікторія Маремуха розкрила справжню причину розлучення з чоловіком-французом. Також артистка зізналась, чи готова вже до нових стосунків.

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