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Украина и РФ могут снова сесть за стол переговоров: в Кремле сделали громкое заявление и назвали площадку
Абу-Даби может снова стать площадкой для трехсторонних переговоров с Украиной в случае их возобновления.
В Кремле сообщили, что ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией.
Об этом сказал помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков пропагандистскому изданию.
«Наследный принц Абу-Даби подтвердил Путину готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по Украине», — заявил Ушаков.
Ранее в Кремле отмечалось, что Абу-Даби может снова стать площадкой для трехсторонних переговоров с Украиной в случае их возобновления.
Переговоры между Украиной и РФ — что известно
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с диктатором Владимиром Путиным в США. Украинский лидер отметил, что готов приехать в Майами на саммит G20, который запланирован на декабрь, если Путин также примет участие в мероприятии.
В Кремле отреагировали на это заявление. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский действительно хочет встретиться с российским диктатором, то якобы может приехать в Москву.