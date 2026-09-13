Кремль / © unsplash.com

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В Кремле сообщили, что ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией.

Об этом сказал помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков пропагандистскому изданию.

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«Наследный принц Абу-Даби подтвердил Путину готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по Украине», — заявил Ушаков.

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Ранее в Кремле отмечалось, что Абу-Даби может снова стать площадкой для трехсторонних переговоров с Украиной в случае их возобновления.

Переговоры между Украиной и РФ — что известно

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с диктатором Владимиром Путиным в США. Украинский лидер отметил, что готов приехать в Майами на саммит G20, который запланирован на декабрь, если Путин также примет участие в мероприятии.

В Кремле отреагировали на это заявление. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский действительно хочет встретиться с российским диктатором, то якобы может приехать в Москву.

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