Экстренный маневр над океаном: таинственная "космическая активность" РФ сорвала миссию воздушных сил США

Транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster был вынужден развернуться из-за запуска российской ракеты / © U.S. Air Force

Реклама

Во вторник, 18 августа, транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster совершил экстренный маневр. Экипаж развернул борт над южным Индийским океаном спустя почти два с половиной часа после вылета. Причиной столь внезапного решения пилотов стало уведомление об опасной российской деятельности на маршруте, которую впоследствии идентифицировали как запуск ракеты.

Об этом сообщает новозеландское издание Stuff со ссылкой на Управление гражданской авиации страны (CAA).

Реклама

Детали инцидента и предупреждение от РФ

По данным журналистов, американский военный борт с позывным ICE28 успешно вылетел из аэропорта Крайстчерч. Он направился к антарктической станции Мак-Мердо для выполнения миссии. Однако впоследствии экипаж получил срочное уведомление (NOTAM) об опасной зоне на маршруте, поэтому пилоты немедленно сменили курс и вернулись на базу.

Реклама

Представитель Управления гражданской авиации Новой Зеландии объяснил ситуацию. Ведомство получило прямое предупреждение от российского Центра организации воздушного движения о «планируемом запуске ракеты». Это событие создавало потенциальную угрозу международному воздушному пространству.

Власти сразу выпустили официальное предупреждение для всех авиакомпаний. Чиновники подчеркнули, что полной отмены рейсов нет. Однако эксплуатанты должны самостоятельно принимать решения по безопасности полетов на основе этих данных.

Реакция власти и предыдущие версии по инциденту

Как отмечает профильный портал Space, согласно официальным данным Федерального авиационного управления США (FAA), еще 10 августа было выпущено похожее уведомление для огромной зоны полетов над Австралией и Индийским океаном, которое предупреждало о возможном падении российских космических обломков.

Первоначально детали этого инцидента оставались неизвестными. Бывший министр обороны Новой Зеландии Уэйн Мапп даже публично озвучил собственную теорию. Он предположил, что космической угрозой могло бы стать неконтролируемое падение российского спутника или мусор с орбиты.

Реклама

Однако официальное подтверждение факта запуска российской ракеты опровергло эти теории и вызвало беспокойство на уровне правительства. Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что ожидает детального брифинга от чиновников по этому вопросу. В свою очередь, посольство России в Веллингтоне проигнорировало официальные запросы журналистов и отказалось предоставлять какие-либо комментарии.

Новости партнеров

Новости партнеров