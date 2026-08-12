Владимир Путин / © Associated Press

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Российский «фюрер» Владимир Путин все больше опасается ударов украинских дронов. Более того, диктатор принимает меры для устранения политических соперников, потому что недовольство его войной продолжает нарастать.

Об этом говорится в материале британского издания Daily Express.

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В статье отмечают, что российский автократ еще больше укрепляет «свою железную власть», в то же время пытаясь справиться с гневом населения, вызванным экономическим хаосом, дефицитом топлива и проникающими все глубже в регионы РФ атаками.

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Кремль напуган из-за ситуации в РФ

Из-за опасений за свою личную безопасность хозяин Кремля стал избегать визитов в регионы, которые могут стать объектом атак беспилотников ВСУ. Род недавнего визита в Казань перекрыли целые улицы, людям запретили пользование электросамокатами и отключили доступ к Интернету.

Во время визита Путина в Сибирь жителям, которые испытывали нехватку топлива, предлагали бензин по сниженной цене. Впрочем, сразу после отъезда фюрера цены на горючее резко выросли.

Кроме того, Кремль безжалостно подавляет какие-либо высказывания несогласия. По меньшей мере, 23 политикам запретили баллотироваться на предстоящих выборах в Госдуму, а ряд заключенных за якобы демонстрацию «экстремистской» символики, в частности упоминаний об оппозиционере Алексее Навальном.

Даже давние деятели «системной оппозиции» убегают, чтобы защитить себя. Борис Надеждин, опытный политик, ранее толерующий режим, покинул Россию после угроз его безопасности.

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Партия «Яблоко», активно выступающая против войны, теперь столкнулась с полным запретом и отстранена от сентябрьских выборов. Администрация диктатора пытается помешать избирателям выразить свою ярость из-за избирательных урн.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис убежден, что на «пятом году войны, Кремль не чувствует уверенности в своем контроле над общественным мнением».

«Страх перед определенным вызовом снизу настолько глубок, что возникает своеобразный рефлекс безопасности, который дергается все сильнее», — подчеркнул он.

Несмотря на широкое возмущение общественности, приверженцы Кремля усиленно демонстрируют свою преданность. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин был награжден медалью за «доблестный труд».

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В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров еще больше обострил риторику, заявив на государственном телевидении, что приход Путина к власти доказал — Россия «отмечена Богом».

«Однако под пропагандистским спектаклем источники предполагают, что взволнованный Путин предоставляет службе безопасности ФСБ широкие полномочия для подавления инакомыслия. Беспокойство режима растет, поскольку Украина переносит конфликт непосредственно к порогу Москвы», — пишет Daily Express.

Отмечается, что поскольку общественная поддержка Путина продолжает уменьшаться, а осуждение растет, измученный автократ оказывается в растущей изоляции.

Напомним, дворец Путина в Геленджаке оказался под ударом. Украинские дальнобойные атаки значительно ослабили систему противовоздушной обороны, которая защищает роскошную резиденцию «фюрера» в Краснодарском крае.

Отмечается, что 7 августа недалеко от резиденции был уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна-Купол-Гарант», уже через два дня — расположенный вблизи зенитно-ракетного комплекса С-400.

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