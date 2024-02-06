В Стамбуле – попытка теракта возле здания суда: есть погибшие и раненые

Нападавшие были убиты в перестрелке, в результате которой были ранены шесть человек. Один из раненых позже умер.

В Стамбуле 6 февраля двое злоумышленников, связанных с террористической группой Революционной народно-освободительной партии (DHKP-C), напали на полицейский контрольно-пропускной пункт возле основного здания суда. Оба были ликвидированы.

Об этом сообщает Daily Sabah.

По информации МВД Турции, в результате стрельбы перед зданием суда в Стамбуле погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

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Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что это было террористическое нападение, направленное на контрольно-пропускной пункт возле массивного комплекса судебных зданий, неофициально известного как "Дом суда Чаглаяна".

Министр сказал, что нападающие – мужчина и женщина с инициалами Е.И. и P.B. Оба были членами Фронта Революционной народно-освободительной партии.

"Нападавшие были убиты на месте в ходе перестрелки с полицией", — сообщил Эрликая, добавив, что ведется расследование.

В результате нападения в этом районе получили ранения трое полицейских и трое гражданских. Один из раненых позже умер в больнице.

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Местные СМИ сообщают, что один из террористов обстрелял блокпост полиции и скрылся в направлении общественного пространства перед зданием суда. Другая террористка вынула из своей сумочки пистолет и несколько раз выстрелила в полицейских на блокпосту.

"Своевременное вмешательство сил безопасности помешало вероломной атаке", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заверил, что "Турция продолжит решительную борьбу против всех террористических группировок и их сторонников без дискриминации".

Что известно о DHKP-C

DHKP-C – революционная народно-освободительная партия-фронт – внесена в список террористических организаций Турцией, США и Евросоюзом. Террористическая группировка придерживается крайней левой идеологии и активно совершает нападения, убийства в Турции с 1980-х годов. Среди самых громких нападений DHKP-C – подрыв смертника напротив посольства США в Анкаре в 2013 году и убийство прокурора Мехмета Селима Кираза. Группировка также ответственна за убийство в 1996 году Оздемера Сабанджи – магната, который был членом известной бизнес-династии.

После нападения на посольство США в феврале 2013 года, в марте того же года DHKP-C нанесла ракетные удары по Министерству юстиции Турции в Анкаре и штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития.

В последние годы группа стала менее активной в Турции, но остается серьезной угрозой безопасности.

К слову, Служба госбезопасности Грузии заявила, что задержала груз с шестью взрывными устройствами, часть из которых якобы перевозили из Одессы в Воронеж "для совершения терактов".

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