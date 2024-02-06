MamaRika похвасталась первым результатом пластики груди

Украинская певица MamaRika показала, как выглядит ее бюст после пластической операции.

Результатом пластики груди знаменитость поделилась в Instagram-stories. Артистка опубликовала фото, где показала, как выглядит ее бюст. Правда, пока что нижнее белье певице нельзя носить.

Сейчас MamaRika возобновляется после операции и одевает специальный бандаж. Это помогает бюсту держать форму, а также защищает раны, которые остались после операции и не зажили.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Отметим, исполнительница в конце января сообщила, что сделала маммопластику в одной из больниц Киева. Как говорила MamaRika, она решилась на операцию, чтобы стать еще лучшей версией себя. Кстати, артистка также показывала, как пластические хирурги непосредственно делали маммопластику.

Впоследствии оказалось, что MamaRika сделала и не одну пластическую операцию. Артистка призналась, что подкорректировала живот, который после кесарева сечения некрасиво выпирал и был со шрамом.

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