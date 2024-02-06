MamaRika похвалилася першим результатом пластики грудей

Українська співачка MamaRika показала, який вигляд має її бюст після пластичної операції.

Результатом пластики грудей знаменитість поділилася в Instagram-stories. Артистка опублікувала фото, де показала, який вигляд має її бюст. Щоправда, поки спідню білизну співачці не можна носити.

Поки що MamaRika відновлюється після операції та одягає спеціальний бандаж. Це допомагає бюсту тримати форму, а також захищає рани, які залишилися після операції та не загоїлися.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Зазначимо, виконавиця наприкінці січня повідомила, що зробила мамопластику в одній із лікарень Києва. Як говорила MamaRika, вона наважилася на операцію, аби стати ще кращою версією себе. До речі, артистка також показувала, як пластичні хірурги безпосередньо робили мамопластику.

Згодом виявилося, що MamaRika зробила й не одну пластичну операцію. Артистка зізналась, що підкорегувала живіт, який після кесаревого розтину негарно випирав та був зі шрамом.

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