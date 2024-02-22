Окупанти наступали на Харківщині: де ворог хотів прорвати оборону ЗСУ

За інформацією ОВА, російські атака були безуспішними.

Протягом минулої доби окупаційні війська тричі намагалися наступати в районі Синьківки та Табаївки Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також читайте Вибухи в Росії: Міноборони поскаржилось на атаки у двох областях

За його даними, російські намагання атакувати позиції ЗСУ на Харківщині були безуспішними.

Ситуація із обстрілами на Харківщині

За даними Синєгубова, за добу 21 лютого артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін. Авіаударів завдали по н.п. Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Петропавлівка та ін.

"О 14:35 с.Вільхуватка Куп'янський район. Внаслідок ворожого обстрілу (КАБ) пошкоджено приватний будинок. Інформації щодо потерпілих не надходило. Близько о 14:00 в смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинув 1 цивільний. Усі дані та обставини встановлюються. 12:40 здійснено мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Куп'янського району. Поранено 52-річного мирного мешканця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) оцінили нову наступальну операцію ЗС РФ.

Читайте провідні новини дня: