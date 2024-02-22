Обстріл окупантів під час шикування: росЗМІ верифікували 68 загиблих

Видання пише, що їм відомі імена 66 бійців, двох упізнати не вдалося.

Російське видання "Важные истории" заявило, що верифікувало список із 68 російських військових, які загинули від удару ЗСУ під час шикування на тимчасово окупованій території Донецької області 20 лютого.

За даними видання, усі військові були приписані до військової частини 06705 у Забайкаллі та служили в 36-й мотострілецькій бригаді.

Справжність списку загиблих і те, що удару було завдано під час шикування перед командувачем 29-ї армії Східного округу генерал-майором Олегом Моїсеєвим, підтвердив службовець цієї частини.

З його слів, удар був такої сили, що "розлетілося все", "поранених було дуже багато", частину з них відправили до госпіталю в Ростові-на-Дону.

Видання пише, що їм відомі імена 66 бійців, двох упізнати не вдалося.

"Важные истории" також виявили сторінки деяких загиблих окупантів у соцмережах − усі вони востаннє були в Мережі в день атаки.

У коментарях під фото одного з них, Олександра Рустамова, з'явилися коментарі зі свічками і словами "Царство небесне!"

Також видання виявило сторінки інших військових зі списку − Олександра Пусєва, Сергія Петрова, Олексія Філімонова, Віталія Іщенка та Дениса Сахацького. Усі вони востаннє були онлайн 20 лютого.

Військовий Олексій Михальов, який називає себе заступником командира батальйону спеціального призначення Східного військового округу, опублікував у своїй групі "ВКонтакте" пост: "Вічна пам'ять братики, 20.02.2024 це дата назавжди в моєму серці".

Нагадаємо, 20 лютого ЗСУ вдарили по мотострілках із Забайкалля, поки вони чекали на командувача. Внаслідок удару ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі могли загинути десятки російських військових.

Читайте також: